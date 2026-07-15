मेरी पढ़ाई और शादी के लिए परेशान मत होना; छात्रा ने सुसाइड करने से पहले मां-बाप के नाम लिखा आखिरी लेटर

कानपुर में पॉलिटेक्निक की छात्रा ने हॉस्टल में फंदे से लटककर अपनी जान दे दी। आत्मघाती कदम उठाने से पहले उसने सुसाइड नोट लिखा कि अब घरवालों को उसकी पढ़ाई व शादी के लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। वह अपनी जान देने जा रही है।

UP News: यूपी के कानपुर से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। जहां एक पॉलिटेक्निक की छात्रा ने हॉस्टल में फंदे से लटककर अपनी जान दे दी। आत्मघाती कदम उठाने से पहले उसने मां-बाप के नाम आखिर लेटर लिखा। जिसमें उसने लिखा, 'अब आप लोगों को मेरी पढ़ाई व शादी के लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अपनी जान देने जा रही हूं। किसी तरह की कोई चिंता नहीं करनी होगी।' उधर, सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की तफ्तीश में जुट गई।

घाटमपुर के जवाहर नगर पूर्वी के रहने वाले राम सिंहासन सचान की 19 साल की बेटी पूर्वा सचान पॉलिटेक्निक की छात्रा थी। 15 दिन पहले ही छात्रा काकादेव स्थित शुभी हॉस्टल में रहने आई थी। मंगलवार रात को छात्रा का शव फंदे से लटका मिला। हॉस्टल प्रबंधक ने पुलिस को सूचना दी। सूचना पर एडीसीपी सेंट्रल डॉक्टर अर्चना सिंह पुलिस फोर्स के साथ मौके जांच पड़ताल करने पहुंचीं। साथ ही फॉरेंसिक टीम बुलाकर साक्ष्य एकत्रित किए।

युवती ने सुसाइड नोट में आर्थित स्थिति का किया जिक्र पुलिस को घटनास्थल से एक सुसाइड नोट मिला, जिसमें मृतका ने परिवार की आर्थिक स्थिति का जिक्र किया था। नोट में उसने कुछ अन्य व्यक्तिगत बातें भी लिखी थीं। घटना की सूचना मिलते ही परिजन मौके पर पहुंचे, जहां उनका रोरोकर बुरा हाल हो गया। पुलिस ने सुसाइड नोट को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। इस मामले में काकादेव थाना प्रभारी धर्मेंद्र कुमार राम ने बताया कि सुसाइड नोट बरामद हुआ है और उसकी जांच की जा रही है। पुलिस मामले के सभी पहलुओं की पड़ताल कर रही है।

युवक ने फंदे से लटककर दी जान उधर, शहर के ही हरवंश मोहाल के तिलयाना के रहने वाले 40 साल के विकास राठौर का शव मंगलवार रात को घर में फंदे से लटकता हुआ मिला। इस मामले में चौकी प्रभारी विनीत त्यागी ने बताया कि युवक फल का ठेला लगाता था। परिजन से पूछताछ करने पर जानकारी हुई कि वह नशे का लती था। सोमवार रात को वह नशे की हालत में घर आकर कमरे में सोने चला गया था। मंगलवार को उसके दिखाई नहीं देने पर परिजन बुलाने पहुंचे, तो शव से लटकता हुआ मिला।