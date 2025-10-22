Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP Newsmeri maut ke jimeedar sasural wale Manager commits suicide eight months love story ends tragically
मेरी मौत के जिम्मेदार ससुराल वाले...मैनेजर ने की खुदकुशी, आठ महीने में प्रेम कहानी का दुखद अंत

मेरी मौत के जिम्मेदार ससुराल वाले...मैनेजर ने की खुदकुशी, आठ महीने में प्रेम कहानी का दुखद अंत

संक्षेप: हमीरपुर में घर से भागकर शादी रचाने वाले प्रेमी युगल की प्रेम कहानी का आठ महीने में ही अंत हो गया। हैदराबाद की एक कंपनी में मैनेजर हमीरपुर के आयुष ने तीन मिनट का वीडियो बनाकर मौत को गले लगा लिया।

Wed, 22 Oct 2025 10:09 PMDinesh Rathour हमीरपुर
share Share
Follow Us on

यूपी के हमीरपुर में घर से भागकर शादी रचाने वाले प्रेमी युगल की प्रेम कहानी का आठ महीने में ही अंत हो गया। हैदराबाद की एक कंपनी में मैनेजर हमीरपुर के आयुष ने तीन मिनट का वीडियो बनाकर मौत को गले लगा लिया। उसने अपनी मौत का जिम्मेदार ससुरालवालों और पत्नी को ठहराया है। हालांकि आपका अपना अखबार हिन्दुस्तान वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है।

मूलरूप से कानपुर देहात जिले के जरसेन गांव निवासी 23 वर्षीय आयुष दिवाकर की हमीरपुर में मौसी और सदर कोतवाली के कलौलीतीर गांव में मामा रहते हैं। इस नाते आयुष का अधिकांश समय यहीं बीतता था। आयुष के मौसेरे भाई शिवा उर्फ विक्की ने बताया कि आयुष की कुछ माह पूर्व कानपुर बीबीए की पढ़ाई के दौरान मौदहा क्षेत्र के एक गांव निवासी सजातीय युवती से जान-पहचान हो गई थी। दोनों में बातचीत होने लगी। सजातीय होने की वजह से वह शादी के लिए राजी हो गए। करीब आठ महीने पहले आयुष युवती को अपने साथ ले आया और मामा ने कलौलीतीर गांव में दोनों की शादी करा दी। शादी के बाद आयुष पत्नी को लेकर अमृतसर (पंजाब) चला गया जहां तीन माह तक रहा। इसके बाद उसका ट्रांसफर हैदराबाद हो गया। तीन महीने से आयुष हैदराबाद में पत्नी के साथ रहा।

आयुष हैदराबाद की एक कंपनी में मैनेजर था। शिवा ने बताया कि दशहरे पर आयुष की पत्नी अपने मायके आई गई। उसके बाद से वह वापस नहीं गई। आयुष ने जब-जब पत्नी से बात की तो उसने साथ रहने से साफ इनकार कर दिया। आरोप है कि आयुष के ससुरालीजन भी उस पर दबाव बनाते हुए धमकाने लगे थे। आयुष ने सोमवार को हैदराबाद में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मरने से पूर्व उसने तीन मिनट का वीडियो बनाया। इसमें उसने अपनी मौत को जिम्मेदार पत्नी समेत ससुरालवालों को ठहराया है। वीडियो में आयुष फफक-फफकर रोता भी है। शिवा के मुताबिक मंगलवार को कंपनी के कर्मचारी जब आयुष के घर पहुंचे तब उसके फांसी लगाए जाने की खबर हुई। परिजन शव लाने हैदराबाद पहुंच गए हैं।