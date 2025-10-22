मेरी मौत के जिम्मेदार ससुराल वाले...मैनेजर ने की खुदकुशी, आठ महीने में प्रेम कहानी का दुखद अंत

संक्षेप: हमीरपुर में घर से भागकर शादी रचाने वाले प्रेमी युगल की प्रेम कहानी का आठ महीने में ही अंत हो गया। हैदराबाद की एक कंपनी में मैनेजर हमीरपुर के आयुष ने तीन मिनट का वीडियो बनाकर मौत को गले लगा लिया।

यूपी के हमीरपुर में घर से भागकर शादी रचाने वाले प्रेमी युगल की प्रेम कहानी का आठ महीने में ही अंत हो गया। हैदराबाद की एक कंपनी में मैनेजर हमीरपुर के आयुष ने तीन मिनट का वीडियो बनाकर मौत को गले लगा लिया। उसने अपनी मौत का जिम्मेदार ससुरालवालों और पत्नी को ठहराया है। हालांकि आपका अपना अखबार हिन्दुस्तान वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है।

मूलरूप से कानपुर देहात जिले के जरसेन गांव निवासी 23 वर्षीय आयुष दिवाकर की हमीरपुर में मौसी और सदर कोतवाली के कलौलीतीर गांव में मामा रहते हैं। इस नाते आयुष का अधिकांश समय यहीं बीतता था। आयुष के मौसेरे भाई शिवा उर्फ विक्की ने बताया कि आयुष की कुछ माह पूर्व कानपुर बीबीए की पढ़ाई के दौरान मौदहा क्षेत्र के एक गांव निवासी सजातीय युवती से जान-पहचान हो गई थी। दोनों में बातचीत होने लगी। सजातीय होने की वजह से वह शादी के लिए राजी हो गए। करीब आठ महीने पहले आयुष युवती को अपने साथ ले आया और मामा ने कलौलीतीर गांव में दोनों की शादी करा दी। शादी के बाद आयुष पत्नी को लेकर अमृतसर (पंजाब) चला गया जहां तीन माह तक रहा। इसके बाद उसका ट्रांसफर हैदराबाद हो गया। तीन महीने से आयुष हैदराबाद में पत्नी के साथ रहा।