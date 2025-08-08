मेरी मौत का तारिक जिम्मेदार...साइकोलॉजी की छात्रा ने किया सुसाइड, हॉस्टल में लगाई फांसी
मेरठ के पांडवनगर में हॉस्टल में रहने वाली साइकोलॉजी की छात्रा ने शुक्रवार सुबह फांसी लगाकर जान दे दी। छात्रा मूलरूप से बड़ौत की रहने वाली थी और इसी हॉस्टल में किराये पर तीन साल से रह रही थी। सूचना पर पुलिस पहुंची और फोरेंसिक टीम को बुलाया गया। जांच के दौरान कमरे से सुसाइड नोट बरामद हुआ, जिसमें तारिक और उसके परिजनों को सुसाइड के लिए जिम्मेदार बताया है। पुलिस मानकर चल रही है कि तारिक नामक युवक से छात्रा का प्रेम प्रसंग था और उसी से विवाद में आत्मघाती कदम उठाया। पुलिस प्रकरण की जांच कर रही है।
बड़ौत के पठानकोट मोहल्ला निवासी नौशाद की 28 वर्षीय बेटी नईमा मेरठ में चौधरी चरण सिंह विवि में एमए साइकोलॉजी की छात्रा थी। पढ़ाई के बाद नईमा ने काउंसिलिंग शुरू कर दी थी। नईमा पांडवनगर में सतीश कुमार के सरस्वती गर्ल्स हॉस्टल में किराये पर तीन साल से रह रही थी। हॉस्टल में 20 से ज्यादा युवती किराये पर रहती हैं। नईमा हॉस्टल में दूसरे फ्लोर पर रहती थी। शुक्रवार को नईमा ने कमरे का गेट नहीं खोला। उसकी रूम पार्टनर युवती 20 दिनों से अपने गांव बुलंदशहर में है।
नईमा के दरवाजा नहीं खोलने पर शक हुआ तो मोबाइल पर कॉल किया लेकिन रिसीव नहीं किया गया। संचालिका पारुल ने पुलिस और नईमा के परिजनों को कॉल कर अनहोनी की आशंका जताई। पुलिस पहुंची और दरवाजा तोड़ा गया। अंदर नईमा फंदे पर लटकी मिली। पारुल ने बताया रोजाना 8 से 9 बजे के बीच नईमा ऑफिस जाती है, लेकिन शुक्रवार को वह काम पर नहीं गई। जब कमरे का गेट नहीं खोला तो मोबाइल पर कॉल किया गया। अंदर से मोबाइल की घंटी की आवाज आ रही थी, लेकिन कोई जवाब नहीं दे रहा था।
सुसाइड नोट में तारिक का नाम लिखा
नईमा की मौत की सूचना पर पिता नौशाद मेरठ पहुंचे। इससे पहले नईमा के जीजा को लक्खीपुरा से घटनास्थल पर भेज दिया था। पुलिस को नईमा का सुसाइड नोट मिला है। इसमें लिखा है कि मेरी मौत के लिए तारिक और उसके परिवार के लोग जिम्मेदार हैं। पुलिस मानकर चल रही है तारिक और नईमा का प्रेम प्रसंग था। कोई विवाद हुआ, जिसके बाद नईमा ने आत्मघाती कदम उठाया। नईमा के मोबाइल कॉल डिटेल की जांच की जा रही है, ताकि तारिक के बारे में जानकारी मिल सके।
पिता की ओर से दी गई तहरीर
नईमा के पिता नौशाद ने सुसाइड नोट का हवाला देते हुए नईमा की मौत को लेकर तहरीर दी। पुलिस ने तारिक समेत अज्ञात आरोपियों पर आत्महत्या के लिए उकसाने का मुकदमा सिविल लाइन थाने में दर्ज किया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है।
मेरठ सिविल लाइन सीओ अभिषेक तिवारी ने बताया, नईमा नामक युवती ने सुसाइड किया है। एक सुसाइड नोट भी मिला है, जिसमें तारिक और उसके परिवार को आत्महत्या के लिए जिम्मेदार बताया है। पुलिस मुकदमा दर्ज जांच कर रही है।