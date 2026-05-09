मेरी मौत का जिम्मेदार लेखपाल…शर्ट पर लिखा और दे दी जान ; बाग में लटकती मिली किसान की लाश

भतीजे श्याम शिव ने बताया कि चाचा रणवीर एक साल से जमीन संबंधी मामले में राजस्व विभाग में चक्कर लगा रहे थे। चाचा बताते थे कि चकबंदी निरस्त होने के बाद कुछ गाटा नंबरों में गड़बड़ी हो गई है। लेखपाल से बार-बार कहने के बावजूद यह गड़बड़ी ठीक नहीं की जा रही थी। काम न होने पर वह परेशान थे।

UP News : मेरी मौत का जिम्मेदार लेखपाल है। अपनी शर्ट पर यह लिख कर एक किसान फांसी पर झूल गया। उसका शव शनिवार सुबह गांव से करीब 500 मीटर दूर बाग में रस्सी के फंदे से लटकता मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके पर जांच पड़ताल की। मामले की गंभीरता को देखते हुए किसान के शव का पोस्टमार्टम एडीएम और एसडीएम की मौजूदगी में किया गया।

पुलिस के मुताबिक पूरा बहादुर निवासी 57 वर्षीय रणवीर सिंह खेती-किसानी कर परिवार का भरण पोषण करते थे। दो बेटे निशांत सिंह और अभि प्रताप सिंह तथा तीन बेटियां अंजू, सरिता और पारुल हैं। परिजनों के मुताबिक छोटी बेटी सरिता की शादी इसी 20 अप्रैल को हुई थी। भतीजे श्याम शिव ने बताया कि चाचा रणवीर एक साल से जमीन संबंधी मामले में राजस्व विभाग में चक्कर लगा रहे थे। चाचा बताते थे कि चकबंदी निरस्त होने के बाद कुछ गाटा नंबरों में गड़बड़ी हो गई है। लेखपाल से बार-बार कहने के बावजूद गड़बड़ी ठीक नहीं हो रही थी। काम न होने पर वह परेशान थे।

शुक्रवार रात किसी समय वह घर से निकले और गांव के बाहर बाग में पेड़ से फांसी लगा ली। सुबह ग्रामीणों ने शव लटकता देख पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दी। वहीं फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल से फिंगर प्रिंट लिए और जिस शर्ट पर सुसाइड नोट लिखा है, उसे भी कब्जे में लेकर सील कर दिया। कोतवाल हरिनाथ सिंह ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। वहीं आरोपी लेखपाल ने कहा कि उनका रणवीर सिंह या गुड्डू नाम के किसी व्यक्ति से कोई परिचय नहीं है। न ही उनसे कभी कोई बातचीत हुई है। मेरे खिलाफ लगाया गया आरोप पूरी तरह निराधार है।