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मेरी मौत का जिम्मेदार लेखपाल…शर्ट पर लिखा और दे दी जान ; बाग में लटकती मिली किसान की लाश

Ajay Singh संवाददाता, हरदोई
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भतीजे श्याम शिव ने बताया कि चाचा रणवीर एक साल से जमीन संबंधी मामले में राजस्व विभाग में चक्कर लगा रहे थे। चाचा बताते थे कि चकबंदी निरस्त होने के बाद कुछ गाटा नंबरों में गड़बड़ी हो गई है। लेखपाल से बार-बार कहने के बावजूद यह गड़बड़ी ठीक नहीं की जा रही थी। काम न होने पर वह परेशान थे।

मेरी मौत का जिम्मेदार लेखपाल…शर्ट पर लिखा और दे दी जान ; बाग में लटकती मिली किसान की लाश

UP News : मेरी मौत का जिम्मेदार लेखपाल है। अपनी शर्ट पर यह लिख कर एक किसान फांसी पर झूल गया। उसका शव शनिवार सुबह गांव से करीब 500 मीटर दूर बाग में रस्सी के फंदे से लटकता मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके पर जांच पड़ताल की। मामले की गंभीरता को देखते हुए किसान के शव का पोस्टमार्टम एडीएम और एसडीएम की मौजूदगी में किया गया।

पुलिस के मुताबिक पूरा बहादुर निवासी 57 वर्षीय रणवीर सिंह खेती-किसानी कर परिवार का भरण पोषण करते थे। दो बेटे निशांत सिंह और अभि प्रताप सिंह तथा तीन बेटियां अंजू, सरिता और पारुल हैं। परिजनों के मुताबिक छोटी बेटी सरिता की शादी इसी 20 अप्रैल को हुई थी। भतीजे श्याम शिव ने बताया कि चाचा रणवीर एक साल से जमीन संबंधी मामले में राजस्व विभाग में चक्कर लगा रहे थे। चाचा बताते थे कि चकबंदी निरस्त होने के बाद कुछ गाटा नंबरों में गड़बड़ी हो गई है। लेखपाल से बार-बार कहने के बावजूद गड़बड़ी ठीक नहीं हो रही थी। काम न होने पर वह परेशान थे।

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शुक्रवार रात किसी समय वह घर से निकले और गांव के बाहर बाग में पेड़ से फांसी लगा ली। सुबह ग्रामीणों ने शव लटकता देख पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दी। वहीं फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल से फिंगर प्रिंट लिए और जिस शर्ट पर सुसाइड नोट लिखा है, उसे भी कब्जे में लेकर सील कर दिया। कोतवाल हरिनाथ सिंह ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। वहीं आरोपी लेखपाल ने कहा कि उनका रणवीर सिंह या गुड्डू नाम के किसी व्यक्ति से कोई परिचय नहीं है। न ही उनसे कभी कोई बातचीत हुई है। मेरे खिलाफ लगाया गया आरोप पूरी तरह निराधार है।

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क्या बोले एडीएम

एडीएम प्रफुल्ल कुमार त्रिपाठी ने बताया कि परिवार वाले कह रहे हैं कि रणवीर की लेखपाल से कुछ बातचीत चल रही थी। क्या बात थी, यह वे नहीं बता पा रहे हैं। राजस्व के रिकार्ड चेक कराए गए हैं, जिसमें अभी तक कोई ऐसी गड़बड़ी नहीं मिली। पुलिस व राजस्व टीम हर एंगल से जांच कर रही है। वास्तविकता सामने आने पर कार्रवाई की जाएगी।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

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