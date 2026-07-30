मेरी लाश को हाथ न लगाना, पत्नी के फोन में अश्लील वीडियो देखकर पति ने घर छोड़ा, फिर खाया जहर
मेरठ में एक युवक ने अपनी पत्नी के मोबाइल में अश्लील वीडियो देख लिया। इसके बाद पति-पत्नी के बीच झगड़ा हो गया। पत्नी काम पर चली गई तो पति भी घर छोड़कर निकल गया और फिर उसने जहर खाकर एक वीडियो वायरल किया।
Meerut News: यूपी के मेरठ से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। सिविल लाइन थाना क्षेत्र में पत्नी के मोबाइल में एक युवक का आपत्तिजनक वीडियो देखने के बाद पति ने आपा खो दिया। इसके बाद पति का पत्नी से झगड़ा हुआ। पत्नी के काम पर चले जाने के बाद पति घर छोड़कर चला गया। घर से निकलने के बाद युवक ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें वह जहर खाता दिखाई दे रहा है। इसमें वह अपनी मौत के लिए पत्नी को जिम्मेदार ठहराते हुए बोल रहा है कि उसकी लाश को हाथ न लगाया जाए। पत्नी ने थाने में गुमशुदगी दर्ज कराते हुए बताया कि पति 11 दिनों से लापता है। वहीं, पुलिस ने उसकी तलाश शुरू कर दी है।
पांडव नगर निवासी महिला ने गुरुवार को सिविल लाइन थाने में बताया कि वह मूल रूप से दरभंगा (बिहार) की रहने वाली है। बताया कि 19 जुलाई को पति ने उसके मोबाइल में एक युवक का नग्न अवस्था का वीडियो देख लिया, जिसके बाद दोनों के बीच विवाद हो गया। इसके बाद वह काम पर चली गई और पति घर से चला गया। शिकायत के मुताबिक घर छोड़ने के बाद पति ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट की, जिसमें वह जहर खाते हुए नजर आ रहा है। इसके बाद से उसका मोबाइल बंद है और उससे कोई संपर्क नहीं हो सका। महिला ने बताया कि उसने रिश्तेदारों और परिचितों के यहां काफी तलाश की, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली। उधर, सिविल लाइन थाना प्रभारी विश्व ज्योति राय का कहना है कि एक महिला द्वारा पति की गुमशुदगी दर्ज कराई गई। पूरे प्रकरण की जांच कराई जा रही है। उसके आधार पर आगे की कार्रवाई होगी।
शादी से इंकार करने पर किशोरी ने पी लिया जहर, मौत
वहीं दूसरी ओर पीलीभीत जिले में 14 वर्षीय हाईस्कूल की छात्रा की जहरीला पदार्थ खाने के बाद इलाज के दौरान बरेली के एक निजी अस्पताल में मौत हो गई। करीब 15 दिन तक बरेली के निजी अस्पताल में जिंदगी और मौत से संघर्ष करने के बाद सोमवार को उसने दम तोड़ दिया। किशोरी की मौत के बाद पूर्व में दर्ज मुकदमे में मुख्य आरोपी समेत दो आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। अब मुकदमे में और गंभीर धाराएं जोड़े जाने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। परिजनों के मुताबिक गांव के एक किशोर ने करीब छह माह पहले शादी का भरोसा देकर छात्रा से नजदीकियां बढ़ाईं। परिवार को जानकारी होने पर दोनों पक्षों में बातचीत हुई थी और बालिग होने पर विवाह कराने का आश्वासन दिया गया था। आरोप है कि बाद में आरोपी और उसके परिवार ने शादी से इनकार कर दिया। इसके बाद छात्रा लगातार मानसिक तनाव में रहने लगी। 13 जुलाई को छात्रा ने जहरीला पदार्थ खा लिया, जिससे उसकी मौत हो गई।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
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लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।