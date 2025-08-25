मेरी बेटी को घसीट कर ले गया, परिवार के सामने किया रेप; नाबालिग की मां ने 5 पर दर्ज कराया केस

देवरिया में एक नाबालिग से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पीड़िता की मां के आरोप पर पुलिस ने चार आरोपियों के खिलाफ दुष्कर्म और एससी/एसटी एक्ट के तहत केस दर्ज किया है। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए जांच शुरू कर दी है और पीड़िता को मेडिकल जांच के लिए भेजा है।

यूपी के देवरिया में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां लार थाना क्षेत्र के एक वार्ड में 22 अगस्त को एक किशोरी के साथ दुष्कर्म किए जाने की घटना सामने आई है। पीड़िता की मां ने आरोपियों पर घसीटकर ले जाकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। उसकी मां की तहरीर पर पुलिस ने चार लोगों के विरूद्ध दुष्कर्म, मारपीट और एससी, एसटी एक्ट के तहत केस दर्ज किया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इसके साथ ही रविवार को पीड़िता को मेडिकल जांच के लिए भेजा गया।

देवरिया के नगर पंचायत लार के एक वार्ड निवासी एक महिला का आरोप है कि उसकी नाबालिग बेटी को 22 अगस्त की रात एक युवक घसीट कर ले गया और परिवार के सभी लोगों के सामने दुष्कर्म किया। पीड़िता की मां द्वारा आरोपी के घर जाकर पूछताछ करने पर उसके घर वाले गाली- गलौज करने के साथ ही धक्का देने लगे। जिसके बाद घटना की जानकारी पीड़िता मां ने पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। देर रात को एएसपी सुनील कुमार सिंह और सीओ सलेमपुर दीपक शुक्ला ने मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी ली।

फोरेंसिक टीम ने जुटाए सबूत वहीं, रविवार की दोपहर फोरेंसिक टीम ने पीड़िता के घर पहुंच कर साक्ष्य एकत्रित किए। पुलिस ने किशोरी को देवरिया स्थित वन स्टाप सेंटर भेज दिया। वहीं रविवार को उसका मेडिकल परिक्षण कराया गया। मामले में पीड़िता की मां की तहरीर पर पुलिस ने आरोपित सारिक, गुड्डू और सारिक के माता-पिता और भाई के खिलाफ केस दर्ज किया गया है।