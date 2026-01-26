मेरी औकात कहां आपको गिरफ्तार करने की... धरने पर बैठे सांसद के पैर छूकर बोले एसएचओ

यूपी के गाजीपुर जिले का एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में बलिया से सपा सांसद सनातन पांडेय अपने कार्यकर्ताओं के साथ धरने पर बैठे हैं। इसी बीच एसएचओ उनके बीच पहुंच जाते हैं। एसएचओ सांसद के पैर छूकर उन्हें प्रणाम करते हैं। इस दौरान सांसद के बगल में बैठा सपा नेता एसएचओ से पूछता है कि तुम यहां कैसे। इस पर एसएचओ कहते हैं आप जहां बुलाएंगे वहां पहुंचना ही पड़ेगा। एसएचओ से जब गिरफ्तार करने की बात कही गई तो वह बोले, इतनी औकात नहीं है हमारी। एसएचओ आगे कहते हैं कि हमारे यहां कार्यक्रम है, इसलिए सांसद को लेने आए हैं। हम गिरफ्तार नहीं करेंगे, यहीं आपके बगल में बैठ जाएंगे। वर्दी-टोपी उतारकर फिर आते हैं। ये सुनकर धरने पर मौजूद सपा कार्यकर्ता ठहाके मारकर हंसते हैं। इसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। वीडियो रविवार का बताया जा रहा है।