मेरी औकात कहां आपको गिरफ्तार करने की... धरने पर बैठे सांसद के पैर छूकर बोले एसएचओ
गाजीपुर जिले का एक वीडियो सोशल मीउिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में बलिया से सपा सांसद धरने पर बैठे हैं। इसी दौरान एसएचओ वहां पहुंच जाते हैं और सांसद के पैर छू लेते हैं।
यूपी के गाजीपुर जिले का एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में बलिया से सपा सांसद सनातन पांडेय अपने कार्यकर्ताओं के साथ धरने पर बैठे हैं। इसी बीच एसएचओ उनके बीच पहुंच जाते हैं। एसएचओ सांसद के पैर छूकर उन्हें प्रणाम करते हैं। इस दौरान सांसद के बगल में बैठा सपा नेता एसएचओ से पूछता है कि तुम यहां कैसे। इस पर एसएचओ कहते हैं आप जहां बुलाएंगे वहां पहुंचना ही पड़ेगा। एसएचओ से जब गिरफ्तार करने की बात कही गई तो वह बोले, इतनी औकात नहीं है हमारी। एसएचओ आगे कहते हैं कि हमारे यहां कार्यक्रम है, इसलिए सांसद को लेने आए हैं। हम गिरफ्तार नहीं करेंगे, यहीं आपके बगल में बैठ जाएंगे। वर्दी-टोपी उतारकर फिर आते हैं। ये सुनकर धरने पर मौजूद सपा कार्यकर्ता ठहाके मारकर हंसते हैं। इसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। वीडियो रविवार का बताया जा रहा है।
क्या है पूरा मामला
वाराणसी के मणिकर्णिका घाट का जांच करने के लिए रविवार को सपा का प्रतिनिधिमंडल बलिया सांसद सनातन पाण्डेय के नेतृत्व में निजी आवास बलिया से निकाल था। लेकिन गाजीपुर के बिरनो थानाध्यक्ष सहित कई थानों की पुलिस ने प्रतिनिधिमंडल को वाराणसी गोरखपुर फोरलेन के डांडी टोलप्लाजा पर रोक दिया था। जिसके बाद सांसद सहित कार्यकर्ताओं ने 3:30 घंटा तक धरना पर बैठे रहे। सांसद के सड़क पर बैठने की सूचना पर सैकड़ों की तादात में सपा कार्यकर्ताओं भी पहुंच गये। कार्यकर्ताओं ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। साढ़े तीन घण्टे तक अनवरत नारेबाजी के दौरान सपा जिलाध्यक्ष गोपाल यादव, जमानियां विधायक ओमप्रकाश सिह, सदर विधायक जयकिशुन साहू, जंगीपुर विधायक वीरेंद्र यादव सहित कार्यकर्ता मौजूद रहे।