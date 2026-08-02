मेरी आत्मा भटकती रहे, पत्नी को शव मत छूने देना...भांजी को संदेश भेजकर बॉडी बिल्डर ने किया सुसाइड
सहारनपुर में जिम संचालक ने भांजी को व्हाट्सअप पर संदेश भेजकर सुसाइड कर लिया। संदेश में लिखा, मेरी आत्मा भटकती रहे, पत्नी को शव मत छूने देना। पुलिस अब पूरे मामले की जांच पड़ताल करने में जुटी है।
Saharanpur News: यूपी के सहारनपुर जिले में जिम संचालक और बालाजी कॉलेज ऑफ लॉ में क्लर्क पद पर तैनात देवदत्त शर्मा ने शनिवार देर रात आत्महत्या कर ली थी। इस मामले में रविवार को सनसनीखेज मामला सामने आया। बॉडी बिल्डर देवदत्त ने आत्महत्या से पहले अपनी भांजी को व्हाट्सएप पर टाइप किया हुआ एक संदेश भेजा था। संदेश में देवदत्त ने अपनी अंतिम इच्छाएं लिखीं और कहा कि उनके निधन के बाद पत्नी सीमा को न तो उनका शव दिखाया जाए और न ही पार्थिव शरीर के पास आने दिया जाए। पुलिस इस संदेश को जांच का हिस्सा मानकर पड़ताल कर रही है।
गांव सलेमपुर निवासी देवदत्त शर्मा के कथित सुसाइड संदेश में उन्होंने यह भी लिखा कि उनके निधन के बाद किसी प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान, कर्मकांड या अन्य धार्मिक कार्यों पर धन खर्च न किया जाए। उन्होंने अंतिम संस्कार और उसके बाद होने वाले किसी भी कार्यक्रम में पत्नी सीमा रानी को शामिल नहीं किए जाने की इच्छा जताई। संदेश में दाह संस्कार केवल लकड़ी से करने तथा गोबर के उपलों का प्रयोग न करने की बात लिखी गई है। इसके अलावा उन्होंने अपनी आत्मा के संबंध में किसी धार्मिक कर्मकांड से परहेज करने की इच्छा जताते हुए लिखा कि वह चाहते हैं कि उनकी आत्मा अनंत काल तक भटकती रहे। संदेश के अंत में उन्होंने जिन लोगों को यह व्हाट्सएप भेजा, उनसे अपनी अंतिम इच्छाओं का सम्मान करते हुए उन्हें पूरा कराने की मार्मिक अपील भी की।
गमगीन माहौल में अंतिम संस्कार
देवदत्त शर्मा का रविवार दोपहर बाद गमगीन माहौल में अंतिम संस्कार कर दिया गया। उनके छोटे पुत्र द्वारा मुखाग्नि दिए जाने के दौरान श्मशान पर मौजूद हर व्यक्ति की आंखें नम हो गईं। पोस्टमार्टम के बाद रविवार को उनका शव पैतृक आवास लाया गया। परिजनों और ग्रामीणों की मौजूदगी में गांव के श्मशान पर उनका अंतिम संस्कार किया गया। अंतिम यात्रा में बड़ी संख्या में लोगों ने शामिल होकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की।
गृह कलह से परेशान युवक ने की आत्महत्या
वहीं दूसरी ओर मुजफ्फर नगर जिले के गांव सोंटा निवासी अश्वनी (32) पुत्र अजीत ने शनिवार शाम अपने घर के कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना की जानकारी मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया और आसपास के ग्रामीण मौके पर एकत्र हो गए। अश्वनी का विवाह कुछ वर्ष पूर्व हुआ था और उसका तीन वर्षीय एक बच्चा है। घटना की सूचना मिलने पर मंसूरपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और आवश्यक पूछताछ की। हालांकि मृतक के परिजनों व ग्रामीणों ने किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई कराने से साफ इनकार कर दिया। पुलिस ने आवश्यक लिखापढ़ी पूरी करने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया, जिसके बाद देर शाम अंतिम संस्कार कर दिया गया। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार आत्महत्या का कारण घरेलू कलह बताया जा रहा है।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
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लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।