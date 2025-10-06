Merely having sale agreement does not entitle one to compensation for land observes allahabad High Court विक्रय करार होने मात्र से जमीन के मुआवजे का हक़दार नहीं बन जाता, हाईकोर्ट की टिप्पणी, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Merely having sale agreement does not entitle one to compensation for land observes allahabad High Court

विक्रय करार होने मात्र से जमीन के मुआवजे का हक़दार नहीं बन जाता, हाईकोर्ट की टिप्पणी

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक आदेश में कहा है कि विक्रय करार (एग्रीमेंट टू सेल) के आधार पर कोई भी व्यक्ति भूमि अधिग्रहण के मुआवजे का हकदार नहीं बन जाता। वह मुआवजे में हिस्सेदारी का दावा नहीं कर सकता।

Dinesh Rathour प्रयागराज, विधि संवाददाताMon, 6 Oct 2025 10:48 PM
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक आदेश में कहा है कि विक्रय करार (एग्रीमेंट टू सेल) के आधार पर कोई भी व्यक्ति भूमि अधिग्रहण के मुआवजे का हकदार नहीं बन जाता। वह मुआवजे में हिस्सेदारी का दावा नहीं कर सकता। बिक्री अनुबंध संपत्ति में कोई अधिकार या हित सृजित नहीं करता है। यह आदेश न्यायमूर्ति मनीष कुमार निगम ने मेरठ ने हामिद व नौ अन्य की याचिका पर दिया है।

याचिका में याचियों के संबंध में भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन प्राधिकरण मेरठ के आदेश को चुनौती दी गई थी। मेरठ के बिजौली गांव में खसरा संख्या 346 और 426 को उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण की ओर से गंगा एक्सप्रेस वे के निर्माण के लिए अधिग्रहीत किया गया था। भूस्वामियों ने मुआवजे के लिए आवेदन किया, जिस पर याचियों ने आपत्ति की। उनका कहना था कि उनके पास भूमि से संबंधित बिक्री अनुबंध हैं और उन्होंने बिक्री अनुबंध का पालन न किए जाने पर दीवानी मुकदमे किए हैं।

एडीएम मेरठ ने विवाद को भूमि अधिग्रहण पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम 2013 की धारा 76 के तहत प्राधिकरण को भेज दिया है। प्राधिकरण ने याचियों की आपत्तियों को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि वे भूमि के मालिक नहीं हैं और मुआवजे के हकदार नहीं हो सकते। प्राधिकरण ने भूस्वामियों को याचियों की ओर से भुगतान की गई बयाना राशि ब्याज सहित वापस करने का निर्देश दिया था। इस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई।

याचियों के अ​धिवक्ता का कहना था कि बिक्री करार से याचियों के पक्ष में भूमि में हित उत्पन्न होता है और उनके दीवानी मुकदमे लंबित हैं इसलिए वे मुआवजे के हकदार हैं। वहीं भू स्वामियों के अधिवक्ता का कहना था कि मात्र बिक्री अनुबंध से जमीन पर स्वामित्व हस्तांतरित नहीं होता।कोर्ट ने सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि यह स्थापित है कि बिक्री अनुबंध जमीन पर कोई अधिकार, स्वामित्व या हित प्रदान नहीं करता है। अनुबंध क्रेता को संपत्ति का स्वामी नहीं बनाता है। बिक्री अनुबंध केवल एक व्यक्तिगत अधिकार बनाता है, संपत्ति पर अधिकार नहीं है।

