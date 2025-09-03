मेरे ऊपर उंगली भी उठाई तो मेरी मां बीच से फाड़ देगी, भाजपा MLA की 16 साल की बेटी ने दी चेतावनी

बलिया के बांसडीह से भाजपा विधायक केतकी सिंह के लखनऊ स्थित आवास पर बुधवार को सपा की महिला विंग ने घेराव किया। महिलाओं ने हाथों में टोटी लेकर प्रदर्शन किया। प्रधर, इसे लेकर अब केतकी सिंह की 16 साल की बच्ची सपा को चेतावनी दी है।

यूपी में एक बार फिर टोटी वार छिड़ गया है। दरअसल बलिया के बांसडीह से भाजपा विधायक केतकी सिंह के लखनऊ स्थित आवास पर बुधवार को सपा की महिला विंग ने घेराव किया। महिलाओं ने हाथों में टोटी लेकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह से महिलाओं को इको गार्डन भिजवाया। उधर, इसे लेकर अब केतकी सिंह की 16 साल की बेटी सपा को चेतावनी दी है। एक वीडियो जारी करते हुए कहा कि आपको लगता है कि आप डरा देंगे लेकिन आपने मुझ पर उंगली भी उठाई तो मेरी मां बीच से फाड़ देगी।

केतकी सिंह की बेटी विभावरी सिंह ने कहा, "आज हमारे घर पर बहुत सारे भीड़ आई थी और नारेबाजी कर रही थी। क्योंकि मेरी मां ने अखिलेश यादव को लेकर एक बयान दिया था। बात ऐसी है कि इनको लगता है कि ये एक 16 साल की बच्ची को डराकर राजनीति कर लेंगे। यहीं इनकी शिक्षा है तो ये गलत बात है। मैं बता दूं कि आप लोग जितना मुझे डराएंगे। मेरे ऊपर अगर उंगली भी उठाएंगे तो मेरी मां आप लोगों को बीच से फाड़ देगी। आप लोग मेरे को न बोले। अगर कुछ बोलना है तो बलिया जाएं, वहां मेरी मां है। 16 साल की बच्ची जो घर में अकेली रहती है उसे डराना कहीं की राजनीति नहीं है।"

गौरतलब है कि सपा के कार्यकर्ता इंटरनेट मीडिया पर विधायक के उस बयान पर विरोध जता रहे हैं, जिसमें उनकी ओर से कहा गया था कि सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पहले टोटियों का जवाब दें। विधायक ने कहा था कि अखिलेश ने जब मुख्यमंत्री आवास छोड़ा था तब सरकारी आवास से टोंटियां गायब हो गई थीं। इसे लेकर गुलिस्तां कालोनी स्थित केतकी सिंह के आवास पर प्रदर्शन के दौरान सपा महिला सभा की प्रदेश उपाध्यक्ष नेहा सिंह ने कहा कि केतकी सिंह लगातार अपमानजनक भाषा का प्रयोग कर रही हैं। रोज टोटी-टोटी बोलकर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के ऊपर अभद्र टिप्पणी कर रही हैं। इसलिए हम लोग उन्हें टोटी दान करने आए हैं।