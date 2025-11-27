Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP Newsmere sath ghar se bhag chalo When boyfriend refused girlfriend took horrific step and consumed poison
मेरे साथ घर से भाग चलो...प्रेमी ने मना किया तो प्रेमिका ने उठाया खौफनाक कदम, खा लिया जहर

संक्षेप:

बागपत के एक गांव की युवती ने प्रेमी से घर छोड़कर फरार होने के लिए कहा, तो प्रेमी ने इंकार कर दिया। इससे आहत प्रेमिका ने जहरीला पदार्थ खा लिया, जिससे उसकी हालत बिगड़ गई।

Thu, 27 Nov 2025 10:28 PMDinesh Rathour रमाला (बागपत)
बागपत के एक गांव की युवती ने प्रेमी से घर छोड़कर फरार होने के लिए कहा, तो प्रेमी ने इंकार कर दिया। इससे आहत प्रेमिका ने जहरीला पदार्थ खा लिया, जिससे उसकी हालत बिगड़ गई। प्रेमी का पिता और भाई सूचना देने के लिए पहुंचे तो युवती के परिजनों ने उन्हें बंधक बना लिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने प्रेमी के पिता और भाई को बंधनमुक्त कराया। वहीं, प्रेमिका को उपचार के लिए सीएचसी पर भर्ती कराया, जहां से उसे हॉयर सेंटर रेफर कर दिया गया। पुलिस ने प्रेमी और उसके भाई को हिरासत में लेते हुए पूछताछ शुरू कर दी है।

क्षेत्र के गांव की एक युवती का गांव के ही एक युवक के साथ वर्षों से प्रेम प्रसंग चल रहा था। गुरुवार दोपहर प्रेमिका ने अपने प्रेमी को गांव में ही एक परचून की दुकान पर बुलाया। प्रेमिका ने प्रेमी से घर छोड़कर चलने के लिए कहा, लेकिन प्रेमी युवक ने मना कर दिया। इस बात से नाराज़ होकर प्रेमिका ने परचून की दुकान के पास ही जहरीला पदार्थ निगल लिया। जिसके बाद उसे उल्टियां होने लगी और वह वहीं पर बेहोश होकर गिर गई।

प्रेमी युवक ने अपने पिता से घटना की जानकारी प्रेमिका के परिजनों को देने के लिए कहा, तो पिता अपने बड़े बेटे को लेकर युवती के घर पहुंच गया। जैसे ही उन्होंने युवती के परिजनों को घटना की जानकारी दी, तो युवती के परिजनों ने दोनों की पहले पिटाई की और फिर घर में ही बंधक बना लिया। थाना प्रभारी रमाला जितेंद्र कुमार ने बताया कि युवती के परिजनों की तरफ से अभी कोई तहरीर नहीं आई है। मामला प्रेम प्रसंग का बताया जा रहा है। प्रेमी और उसके भाई को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है।

