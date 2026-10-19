सपने में आए प्रभु श्रीराम बोले अयोध्या से लड़ो चुनाव, रामनगरी में बोले योगी के मंत्री ठाकुर रघुराज सिंह

योगी सरकार के राज्य मंत्री ठाकुर रघुराज सिंह ने सोमवार को अयोध्या में कहा कि प्रभुू श्री राम उनके सपने में आए थे। उन्होंने उन्हें अयोध्या से चुनाव लड़ने को कहा है। रघुराज सिंह ने कहा कि सुबह 4 बजे का सपना सच ही होता है। अयोध्या के संतों का आर्शीवाद लिया।

अयोध्या, संवाददाता। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार में राज्यमंत्री रघुराज सिंह सोमवार को अयोध्या पहुंचे। इस दौरान उनका एक बयान चर्चा में आ गया है। ठाकुर रघुराज सिंह ने कहा कि प्रभु श्रीराम ने सपने में आकर उनसे अयोध्या से चुनाव लड़ने को कहा है। राज्यमंत्री ने राम मंदिर में रामलला के दर्शन किए और हनुमानगढ़ी में भी माथा टेका। इसके साथ ही उन्होंने अयोध्या के संतों का आशीर्वाद लिया। इस दौरान वह मंगल भवन भी पहुंचे। यहां मंगलभवन पीठाधीश्वर अर्जुन द्वाराचार्य रामभूषण दास कृपालु महाराज ने उन्हें आशीर्वाद प्रदान करते हुए स्वागत किया।

रघुराज सिंह ने मीडिया से संक्षिप्त बातचीत में कहा कि प्रभु राम उनके सपने में आए थे। उन्होंने कहा है कि अयोध्या से चुनाव लड़ो। उन्होंने सपा प्रमुख अखिलेश यादव को भी मुकाबला करने की चुनौती दी। उन्होंने कहा कि पार्टी और प्रभु श्रीराम की इच्छा हुई तो अयोध्या से चुनाव लड़ूंगा। रघुराज सिंह ने खुद को पीएम मोदी और सीएम योगी का सिपाही बताते हुए कहा कि अयोध्या को स्वर्ग लोक से भी सुंदर बनाने की इच्छा है। उन्होंने पीडीए की राजनीति पर निशाना साधते हुए कहा कि यह हिन्दू समाज को विघटित करने की साज़िश है। उन्होंने कहा कि सबका साथ सबका विश्वास की ही राजनीति सफल होगी। उन्होंने दावा किया कि योगी मोदी सरकार में अपराधियों पर सख्ती से कानून व्यवस्था सुदृढ़ है। उन्होंने धमकियों को दरकिनार करते हुए कहा कि उन्हें प्रभु राम पर पूरा भरोसा है।

सुबह का सपना सच होता है यूपी सरकार में श्रम एवं सेवायोजन विभाग के राज्यमंत्री रघुराज सिंह ने कहा कि सुबह 4 बजे का सपना 100 प्रतिशत सच होता है। प्रभु श्रीराम मेरे सपने में आए। मैं उनके सेवक के रूप में खड़ा हूं। उनका आदेश है कि तुम एक बार अयोध्या से चुनाव लड़ो। मैं भी चाहता हूं कि अयोध्या से चुनाव लड़ूं और अयोध्यावासियों की सेवा करूं।

अयोध्या से अखिलेश यादव को चुनाव लड़ने की चुनौती दे चुके हैं सीएम योगी अयोध्या की विधानसभा सीट को लेकर यूपी की सियासत लगातार गरमाई हुई है। इस सीट से पहले अखिलेश यादव ने सीएम योगी को चुनावी मैदान में उतरने की चुनौती दी तो सीएम योगी ने भी इस चुनौती को स्वीकार करते हुए अखिलेश यादव को यहां से उनके मुकाबले में उतरने का चैलेंज दिया था। अयोध्या विधानसभा सीट पर 2022 के चुनाव में भाजपा के वेद प्रकाश गुप्ता की जीत हुई थी।