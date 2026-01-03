मेरे गंदे कपड़े कौन धुलेगा, मेरी दूसरी शादी कराओ; पानी की टंकी पर चढ़ा युवक, कूदने की दी धमकी
सोशल मीडिया पर बदायूं जिले का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में एक व्यक्ति 30 फीट ऊंची पानी की टंकी के बने लोहे के स्टैंड पर चढ़ गया। वह ऊपर से कूदने की धमकी दे रहा था।
जानकारी करने पर पता चला कि लोहे के स्टैंड पर चढ़ा व्यक्ति मानसिक रूप से बीमार है। वह दूसरी शादी कराने की जिद कर रहा था। इसका वीडियो बनाकर किसी ने सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वायरल वीडियो दो दिन पुराना बताया जा रहा है। गांव में रहने वाला हरप्रसाद मौर्य पुत्र मुन्ना लाल मौर्य प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर में आकर करीब 30 फीट ऊंची पानी की टंकी पर चढ़ गया। इसी बीच अस्पताल पहुंचे किसी मरीज ने भीतर एक कमरे में मरीजों को देख रहीं डॉ. कुसुम को जानकारी दी।
डॉ. ने बाहर जाकर देखा तो युवक टंकी पर चढ़ा हुआ था। उन्होंने नीचे उतरने को कहा, तो उसने दूसरी शादी कराने पर नीचे उतरने को कहा। जिसके बाद डाक्टर ने नूरपुर पिनौनी चौकी पुलिस को सूचना दी। इसी बीच प्राथमिक अस्पताल परिसर में तमाशबीनों का मजमा जमा हो गया। टंकी के स्टैंड पर बैठे हरप्रसाद को नीचे उतरने को कहा गया तो वह शादी कराने की मांग कर देता। इसके साथ ही ऊपर से कूदने की धमकी देता। सूचना पर पहुंचे चौकी इंचार्ज हरिमोहन सिंह ने उसे समझाया, तब वह नीचे उतरा। युवक मानसिक रूप से बीमार है। उसका उपचार चला था। चौकी इंचार्ज ने बताया कि उसको समझाकर घर भेज दिया है।
कपड़े धुलने के लिए चाहिए पत्नी
चौकी इंचार्ज ने पानी की टंकी के स्टैंड पर चढ़ने का कारण पूछा तो वह हरप्रसाद ने बताया, वह कई दिनों से गंदे कपड़े पहने है। सबकी पत्नियां हैं, उसे भी पत्नी चाहिये तो उसके कपड़े धो सके। हरप्रसाद की पत्नी छह साल पहले गृहक्लेश के चलते घर छोड़कर चली गई। उसका एक बेटा है जो कि हरप्रसाद के पास ही रहता है। हरप्रसाद कुछ समय पहले जालंधर से लौटा है। वह अक्सर मजदूरी को बाहर जाता रहता है। पुलिस ने उसको उसकी मां के सुपुर्द कर दिया।