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केवल शादी का वादा पूरा न होना रेप का अपराध नहीं बनाता, हाईकोर्ट ने रद्द की पूरी आपराधिक कार्यवाही

Yogesh Yadav लाइव हिन्दुस्तान
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि केवल शादी का वादा पूरा न होना अपने आप में रेप का अपराध नहीं बनाता है। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने चार्जशीट, सम्मन और पूरी आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि मामला दो वयस्कों के बीच सहमति आधारित संबंध का प्रतीत होता है।

केवल शादी का वादा पूरा न होना रेप का अपराध नहीं बनाता, हाईकोर्ट ने रद्द की पूरी आपराधिक कार्यवाही

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश में कहा है कि केवल शादी का वादा पूरा न होना अपने आप में रेप का अपराध नहीं बनाता। हाईकोर्ट ने शादी के झूठे वादे पर रेप के आरोप से जुड़े एक मामले में आरोपी संजय सरोज को राहत देते हुए उसके खिलाफ चार्जशीट, सम्मन और पूरी आपराधिक कार्यवाही रद्द कर दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह ने दिया है। कोर्ट ने कहा कि रिकॉर्ड से यह मामला दो वयस्कों के बीच लंबे समय तक चले सहमति आधारित संबंध का प्रतीत होता है, जो बाद में विवाद में बदल गया।

मामले के तथ्यों के अनुसार याची के खिलाफ वर्ष 2019 में प्रयागराज के कर्नलगंज थाने में रेप, मारपीट, गाली-गलौज व धमकाने की धाराओं में एफआईआर दर्ज कराई गई थी। शिकायतकर्ता महिला का आरोप था कि आरोपी ने वर्ष 2014 से शादी का झूठा वादा कर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए।

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सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पाया कि महिला व याची करीब पांच वर्षों तक संपर्क में रहे और इस दौरान दोनों के बीच संबंध बने रहे। कोर्ट ने कहा कि एफआईआर में रेप की घटनाओं के समय, स्थान व परिस्थितियों का स्पष्ट उल्लेख नहीं है। साथ ही महिला ने लंबे समय तक कोई शिकायत भी दर्ज नहीं कराई। कोर्ट ने टिप्पणी की कि उपलब्ध तथ्यों से यह एक लव रिलेशनशिप के बिगड़ने का मामला अधिक प्रतीत होता है।

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कोर्ट ने अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट के कई निर्णयों का हवाला देते हुए कहा कि केवल शादी का वादा पूरा न होना अपने आप में रेप का अपराध नहीं बनाता। यह साबित होना जरूरी है कि शुरुआत से ही शादी का वादा धोखे की नीयत से किया गया था और उसी आधार पर सहमति प्राप्त की गई थी। कोर्ट ने यह भी कहा कि एफआईआर दर्ज होने के बाद 27 अगस्त 2019 को दोनों का विवाह भी हुआ था। यह तथ्य भी इस बात की ओर संकेत करता है कि एफआईआर विवाह के लिए दबाव बनाने के उद्देश्य से दर्ज कराई गई हो सकती है।

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हाईकोर्ट ने कहा कि उपलब्ध सामग्री से प्रथमदृष्टया रेप का मामला नहीं बनता और मुकदमे की कार्यवाही जारी रखना न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा। इसी आधार पर कोर्ट ने आठ जनवरी 2020 की चार्जशीट, चार सितंबर 2021 के संज्ञान/समन आदेश और मुकदमे की कार्यवाही रद्द कर दी।

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लेखक के बारे में

Yogesh Yadav

योगेश यादव लाइव हिन्दुस्तान में पिछले छह वर्षों से यूपी सेक्शन को देख रहे हैं। यूपी की राजनीति, क्राइम और करेंट अफेयर से जुड़ी खबरों को कवर करने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यूपी की राजनीतिक खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर खास पकड़ रखते हैं। यूपी में हो रहे विकास कार्यों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे बदलाव के साथ यहां की मूलभूत समस्याओं पर गहरी नजर रखते हैं।

पत्रकारिता में दो दशक का लंबा अनुभव रखने वाले योगेश ने डिजिटल से पहले प्रिंट में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। लम्बे समय तक हिन्दुस्तान वाराणसी में सिटी और पूर्वांचल के नौ जिलों की अपकंट्री टीम को लीड किया है। वाराणसी से पहले चड़ीगढ़ और प्रयागराज हिन्दुस्तान को लांच कराने वाली टीम में शामिल रहे। प्रयागराज की सिटी टीम का नेतृत्व भी किया।

बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीकॉम में ग्रेजुएट और बनारस की ही काशी विद्यापीठ से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट योगेश ने कई स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम भी किया है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरों को कवर करते हुए उनके इंटरव्यू किये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े रहस्यों पर हिन्दुस्तान के लिए सीरीज भी लिख चुके हैं।

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