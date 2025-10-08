मेरे चाचा सांसद हैं...देख लूंगा; नो एंट्री में SUV रोकी तो भाजपा नेता ने होमगार्ड का कॉलर पकड़ा

ट्रैफिक होमगार्ड अजय की ड्यूटी कल्याणपुर चौराहे के पास लगी थी। एक एसयूवी मेट्रो पिलर के पास नो एंट्री में आते दिखी। जिस पर भाजपा का झंडा लगा था। होमगार्ड ने एसयूवी रोकी तो नेता उसके साथ गाली गलौज करने लगे। आरोपित युवक का नाम धीरेंद्र सेंगर बताया जा रहा है।

यूपी के कानपुर के कल्याणपुर में नो एंट्री में घुस रहे एसयूवी सवार एक नेता को रोकना ट्रैफिक होमगार्ड को भारी पड़ गया। आरोप है कि गाड़ी रोकने से तमतमाए भाजपा नेता ने होमगार्ड का कॉलर पकड़कर गाली गलौज की और खुद को सांसद का भतीजा बताकर देख लेने की धमकी दी। इस दौरान नेता ने सांसद की कोठी में बुलाकर औकात दिखाने की बात भी कही। देर शाम होमगार्ड की शिकायत पर नेता धीरेंद्र सेंगर और तीन अज्ञात के खिलाफ कल्याणपुर थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है। नेता की हरकत का एक वीडियो भी वायरल हो गया। हालांकि ‘लाइव हिन्दुस्तान’ वायरल हो रहे वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता है।

आरोपित खुद को एक सांसद का भतीजा बता रहा था। इस दौरान आरोपित धीरेंद्र ने होमगार्ड अजय कुमार से सांसद की कोठी में बुलाकर बात करने की धमकी भी दी। दबंगई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। कल्याणपुर इंस्पेक्टर अजय मिश्रा ने बताया कि मामला दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है।