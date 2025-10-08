mere chacha sansad hain dekh loonga when suv was stopped in a no entry zone politician misbehaved with home guard मेरे चाचा सांसद हैं...देख लूंगा; नो एंट्री में SUV रोकी तो भाजपा नेता ने होमगार्ड का कॉलर पकड़ा, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
मेरे चाचा सांसद हैं...देख लूंगा; नो एंट्री में SUV रोकी तो भाजपा नेता ने होमगार्ड का कॉलर पकड़ा

ट्रैफिक होमगार्ड अजय की ड्यूटी कल्याणपुर चौराहे के पास लगी थी। एक एसयूवी मेट्रो पिलर के पास नो एंट्री में आते दिखी। जिस पर भाजपा का झंडा लगा था। होमगार्ड ने एसयूवी रोकी तो नेता उसके साथ गाली गलौज करने लगे। आरोपित युवक का नाम धीरेंद्र सेंगर बताया जा रहा है।

Ajay Singh संवाददाता, कानपुरWed, 8 Oct 2025 10:25 AM
मेरे चाचा सांसद हैं...देख लूंगा; नो एंट्री में SUV रोकी तो भाजपा नेता ने होमगार्ड का कॉलर पकड़ा

यूपी के कानपुर के कल्याणपुर में नो एंट्री में घुस रहे एसयूवी सवार एक नेता को रोकना ट्रैफिक होमगार्ड को भारी पड़ गया। आरोप है कि गाड़ी रोकने से तमतमाए भाजपा नेता ने होमगार्ड का कॉलर पकड़कर गाली गलौज की और खुद को सांसद का भतीजा बताकर देख लेने की धमकी दी। इस दौरान नेता ने सांसद की कोठी में बुलाकर औकात दिखाने की बात भी कही। देर शाम होमगार्ड की शिकायत पर नेता धीरेंद्र सेंगर और तीन अज्ञात के खिलाफ कल्याणपुर थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है। नेता की हरकत का एक वीडियो भी वायरल हो गया। हालांकि ‘लाइव हिन्दुस्तान’ वायरल हो रहे वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता है।

मंगलवार को ट्रैफिक होमगार्ड अजय कुमार सिंह की ड्यूटी कल्याणपुर चौराहे के पास लगी थी। इस दौरान एक एसयूवी मेट्रो पिलर के पास नो एंट्री में आते दिखी। जिस पर भाजपा का झंडा लगा था। होमगार्ड अजय ने एसयूवी रोकी तो नेता होमगार्ड के साथ गाली गलौज करने लगे। आरोपित युवक का नाम धीरेंद्र सेंगर बताया जा रहा है।

आरोपित खुद को एक सांसद का भतीजा बता रहा था। इस दौरान आरोपित धीरेंद्र ने होमगार्ड अजय कुमार से सांसद की कोठी में बुलाकर बात करने की धमकी भी दी। दबंगई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। कल्याणपुर इंस्पेक्टर अजय मिश्रा ने बताया कि मामला दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है।

सड़क पर बहस के बीच जुट गई भीड़

एसयूवी रोके जाने पर सड़क पर नेता और होमगार्ड के बीच हो रही बहस पर वहां लोगों की भीड़ जुट गई। बताया जा रहा है कि इसी भीड में से किसी ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया में वायरल कर दिया। लोगों के बीच इस घटनाक्रम को लेकर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं व्यक्त की जा रही थीं। कई लोगों का कहना था कि होमगार्ड ने तो सिर्फ अपनी ड्यूटी ही की थी। लेकिन चाचा के सांसद होने का दावा कर रहे नेता ने बेवजह अभद्रता की। लोगों ने कहा कि ड्यूटी कर रहे किसी शख्स के साथ बदसलूकी ठीक नहीं है। इस पर ऐक्शन लिया जाना चाहिए।

