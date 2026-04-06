मेरे चाचा को बचा लो, चीखती रही मासूम; भतीजी के सामने हत्यारे ने निर्ममता से किया कत्ल

वारदात को अंजाम देकर आरोपी गांव पहुंच गया। उसने मृतक के साथी पर भी चाकू से हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। बताया जा रहा है कि इसके बाद आरोपी खुद ही थाने पहुंच गया। उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। मृतक के आक्रोशित परिजनों ने आरोपी के घर के बाहर शव रखकर हंगामा कर दिया।

UP Crime News: उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के खानपुर के गांव पाली परतापुर में सोमवार को हुई सनसनीखेज वारदात से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। आठ लाख रुपये के लेनदेन को लेकर हुए विवाद में 11 साल की भतीजी के सामने दिनदहाड़े उसके चाचा की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। बीच सड़क पर हुई वारदात के वक्त मासूम अपने चाचा को बचाने के लिए लोगों से मदद की गुहार लगाती रही। वहीं वारदात को अंजाम देकर आरोपी गांव पहुंच गया और मृतक के साथी पर भी चाकू से हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। चर्चा है कि आरोपी खुद ही थाने पहुंच गया। उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं मृतक के आक्रोशित परिजनों ने आरोपी के घर के बाहर शव रखकर हंगामा कर दिया। गांव में तनाव को देखते हुए नरसेना, आहार, बीबीनगर, औरंगाबाद, स्याना थाना से पुलिस फोर्स गांव पहुंच गई। सीओ के समझाने पर परिजन अंतिम संस्कार को राजी हुए।

गांव निवासी 28 वर्षीय दीपक पुत्र राजू सोमवार सुबह करीब 10 बजे खानपुर बाजार से सामान लेने आया था। करीब 11 बजे वह भतीजी 11 वर्षीय अंशिका के साथ स्कूटी से गांव लौट रहा था। पाली-भटपुरा के बीच बाइक से आ रहे उदय सिंह ने दीपक की स्कूटी में टक्कर मार दी। इस पर दोनों में कहासुनी हो गई। उदय ने दीपक पर चाकू से ताबड़तोड़ वार कर उसकी हत्या कर दी। वारदात से सहमी बच्ची सड़क पर लोगों से मदद की गुहार लगाती रही। वहीं, दीपक की हत्या के बाद आरोपी उदय सिंह गांव पहुंच गया और दीपक के साथी समयपाल उर्फ सम्मू के घर जाकर उस पर भी चाकू से हमला कर दिया। चर्चा है कि दोनों वारदात को अंजाम देकर आरोपी खुद ही थाने पहुंच गया। हालांकि पुलिस ने गिरफ्तारी की बात कही है।

मृतक-घायल और आरोपी एक ही कंपनी में करते थे काम ग्रामीणों के अनुसार दीपक, समयपाल और उदय एक नेटवर्किंग कंपनी से जुड़े हुए हैं। उन्होंने करीब आठ लाख के पैकेज खरीद रखे थे, जिसके लेनदेन को लेकर विवाद था। सोमवार सुबह समयपाल और उदय का विवाद हुआ था। उदय और दीपक के बीच भी पहले भी लेनदेन को लेकर झगड़ा हो चुका है।

मेरे चाचा हैं ये, उठा लो कोई दीपक की हत्या किए जाने के दौरान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में दीपक लहूलुहान हालत में सड़क पर पड़ा है और मासूम अंशिका रोते-बिलखते हुए लोगों से कह रही है कि मेरे चाचा हैं ये, उठा लो कोई, प्लीज इन्हें बचा लो। 29 सेकेंड के इस वीडियो में वारदात से सहमी अंशिका चीखती और गुहार लगाती दिख रही है। वह लोगों को बताती दिख रही है कि अंकल ने पहले हमारी स्कूटी में टक्कर मारी और उसके बाद कहासुनी हुई और फिर अंकल ने चाचू पर चाकू से वार कर दिए।