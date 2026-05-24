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नमाज पढ़ने गया व्यापारी, बाइक से रुपयों से भरा बैग लेकर भागा डॉगी, सीसीटीवी में कैद हुई घटना

Dinesh Rathour लाइव हिन्दुस्तान, बिजनौर
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सोशल मीडिया पर एक सीसीटीवी फुटेज वायरल हो रहा है। फुटेज में एक काले रंग का कुत्ता नोटों से भरा बैग लेकर भागते दिख रहा है। फुटेज बिजनौर जिले का बताया जा रहा है।

नमाज पढ़ने गया व्यापारी, बाइक से रुपयों से भरा बैग लेकर भागा डॉगी, सीसीटीवी में कैद हुई घटना

Bijnor News: यूपी के बिजनौर में चोरी की एक बेहद अनोखी और हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है, जिसने हर किसी को चौंका दिया। यहां एक काले रंग का फीमेल डॉग नमाज़ पढ़ने गए व्यापारी की बाइक से रुपयों से भरा बैग उठाकर फरार हो गई। घटना का वीडियो आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गया। हालांकि हिंदुस्तान वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। घटना को लेकर इलाके में चर्चा का विषय बन गया।

जानकारी के अनुसार पीड़ित व्यापारी नवाब अहमद पशु चिकित्सालय के निकट तारा मस्जिद के पास पशुओं की दवाई का मेडिकल स्टोर चलाते हैं। बताया गया कि नवाब अहमद शनिवार को बैंक से एक लाख रुपये निकालकर पुरानी तहसील स्थित तकिये वाली मस्जिद में नमाज़ अदा करने पहुंचे थे। जल्दबाजी में वह बाइक पर रखा रुपयों से भरा बैग निकालना भूल गए और नमाज़ पढ़ने मस्जिद के अंदर चले गए। जब नमाज़ के बाद वापस लौटकर उन्होंने बाइक पर नजर डाली तो बैग गायब था। बैग न देखकर उनके होश उड़ गए और उन्होंने आसपास तलाश शुरू कर दी। इसके बाद क्षेत्र में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली गई।

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मुंह में बैग दबाकर भागता दिखा कुत्ता

फुटेज में एक काले रंग की फीमेल डॉग बाइक के पास आता दिखाया दिया। कुछ ही क्षणों बाद वह मुंह में बैग दबाकर वहां से भागता नजर आया। यह दृश्य देखकर लोग भी हैरान रह गए। घटना की चर्चा पूरे इलाके में तेजी से फैल गई। लोग इसे बिजनौर की सबसे अनोखी चोरी बता रहे हैं, हालांकि अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि बैग और उसमें रखी नकदी बरामद हुई या नहीं। स्थानीय लोग आसपास के क्षेत्रों में बैग की तलाश में जुटे रहे। इस अनोखी घटना ने जहां लोगों को हैरान किया, वहीं सोशल मीडिया पर भी काले रंग का डॉग चर्चा खूब हो रही है।

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Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका (डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।

पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।

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