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मेरा पिता 5 साल से कर रहा रेप, प्रधान के पति से बताया तो उसने भी...लड़की ने SSP से लगाई गुहार

Ajay Singh संवाददाता, बुलंदशहर
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पीड़िता ने SSP को दिए शिकायती पत्र में आरोप लगाया कि उसका अपना पिता 4-5 साल से उसके साथ रेप कर रहा है। विरोध करने पर वह उसे जान से मारने और घर से निकालने की धमकी देता है। जब वह नाबालिग थी, तब उसने अपने बड़े भाई और परिवार के अन्य सदस्यों को इस बारे में बताया था, लेकिन किसी ने उस पर यकीन नहीं किया। ​

मेरा पिता 5 साल से कर रहा रेप, प्रधान के पति से बताया तो उसने भी...लड़की ने SSP से लगाई गुहार

UP News : उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के नगर क्षेत्र के एक गांव में रिश्तों को शर्मसार करने वाली शर्मनाक घटना सामने आई है। ऐसी घटना जिसे सुनकर पुलिसवाले भी हैरान रह गए हैं। यहां एक युवती ने अपने पिता और गांव की प्रधान के पति पर यौन शोषण करने और दुष्कर्म का गंभीर आरोप लगाते हुए एसएसपी से शिकायत की है। लड़की की शिकायत पर एसएसपी ने तत्काल जांच कर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। एसएसपी के आदेश पर पुलिस ने जांच-पड़ताल शुरू भी कर दी है।

सोमवार को पीड़िता ने एसएसपी को दिए शिकायती पत्र में आरोप लगाया कि उसका अपना पिता 4-5 साल से उसके साथ दुष्कर्म कर रहा है। विरोध करने पर वह उसे जान से मारने और घर से निकालने की धमकी देता है। युवती के अनुसार, जब वह नाबालिग थी, तब उसने अपने बड़े भाई और परिवार के अन्य सदस्यों को इस बारे में बताया था, लेकिन किसी ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया। ​नतीजतन, उसे पिता की सारी प्रताड़ना चुपचाप सहनी पड़ी।

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यह सब जब बर्दाश्त से बाहर हो गया तो एक दिन उनसे हिम्मत करके गांव की प्रधान के पति से सारी बातें बता दीं। पीड़िता का कहना है कि जब उसने इस बारे में गांव के प्रधान पति को बताया तो उसने मदद का भरोसा दिया। लेकिन मदद करने की बजाए उसकी नीयत कुछ और थी। बीते दिनों एक दिन जब वह घर में अकेली थी, तो प्रधान पति ने भी उसके साथ दुष्कर्म किया और किसी को बताने पर जान से मार देने की धमकी दी।

सबूत के तौर पर बनाया वीडियो

पीड़िता ने पिता की करतूतों की चोरी-छिपे वीडियो बना लिया। पीड़िता का दावा है कि उसके पास पिता की अन्य लड़कियों के साथ भी आपत्तिजनक तस्वीरें भी हैं, जिन्हें उसने प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न किया है। पीड़िता के अनुसार, विरोध करने पर उसके पिता ने घर की छत का कमरा भी हटवा दिया ताकि वह वहां न रह सके। पीड़िता का आरोप है कि पिता उसे लगातार धमका रहा है। घर में उसे किसी अन्य सदस्य से भी कोई मदद नहीं मिल पाई। निराश होकर उसे अंत में पुलिस से पूरे मामले की शिकायत करनी पड़ी।

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क्या बोली पुलिस

एक बेटी द्वारा अपने पिता और गांव की प्रधान के पति पर गंभीर आरोप लगाए जाने के मामले को पुलिस ने बेहद गंभीरता से लिया है। एसएसपी दिनेश कुमार सिंह ने बताया कि मामले में जांच के आदेश दिए गए हैं। जांच कर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

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