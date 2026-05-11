मेरा पिता 5 साल से कर रहा रेप, प्रधान के पति से बताया तो उसने भी...लड़की ने SSP से लगाई गुहार

पीड़िता ने SSP को दिए शिकायती पत्र में आरोप लगाया कि उसका अपना पिता 4-5 साल से उसके साथ रेप कर रहा है। विरोध करने पर वह उसे जान से मारने और घर से निकालने की धमकी देता है। जब वह नाबालिग थी, तब उसने अपने बड़े भाई और परिवार के अन्य सदस्यों को इस बारे में बताया था, लेकिन किसी ने उस पर यकीन नहीं किया। ​

UP News : उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के नगर क्षेत्र के एक गांव में रिश्तों को शर्मसार करने वाली शर्मनाक घटना सामने आई है। ऐसी घटना जिसे सुनकर पुलिसवाले भी हैरान रह गए हैं। यहां एक युवती ने अपने पिता और गांव की प्रधान के पति पर यौन शोषण करने और दुष्कर्म का गंभीर आरोप लगाते हुए एसएसपी से शिकायत की है। लड़की की शिकायत पर एसएसपी ने तत्काल जांच कर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। एसएसपी के आदेश पर पुलिस ने जांच-पड़ताल शुरू भी कर दी है।

सोमवार को पीड़िता ने एसएसपी को दिए शिकायती पत्र में आरोप लगाया कि उसका अपना पिता 4-5 साल से उसके साथ दुष्कर्म कर रहा है। विरोध करने पर वह उसे जान से मारने और घर से निकालने की धमकी देता है। युवती के अनुसार, जब वह नाबालिग थी, तब उसने अपने बड़े भाई और परिवार के अन्य सदस्यों को इस बारे में बताया था, लेकिन किसी ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया। ​नतीजतन, उसे पिता की सारी प्रताड़ना चुपचाप सहनी पड़ी।

यह सब जब बर्दाश्त से बाहर हो गया तो एक दिन उनसे हिम्मत करके गांव की प्रधान के पति से सारी बातें बता दीं। पीड़िता का कहना है कि जब उसने इस बारे में गांव के प्रधान पति को बताया तो उसने मदद का भरोसा दिया। लेकिन मदद करने की बजाए उसकी नीयत कुछ और थी। बीते दिनों एक दिन जब वह घर में अकेली थी, तो प्रधान पति ने भी उसके साथ दुष्कर्म किया और किसी को बताने पर जान से मार देने की धमकी दी।

सबूत के तौर पर बनाया वीडियो पीड़िता ने पिता की करतूतों की चोरी-छिपे वीडियो बना लिया। पीड़िता का दावा है कि उसके पास पिता की अन्य लड़कियों के साथ भी आपत्तिजनक तस्वीरें भी हैं, जिन्हें उसने प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न किया है। पीड़िता के अनुसार, विरोध करने पर उसके पिता ने घर की छत का कमरा भी हटवा दिया ताकि वह वहां न रह सके। पीड़िता का आरोप है कि पिता उसे लगातार धमका रहा है। घर में उसे किसी अन्य सदस्य से भी कोई मदद नहीं मिल पाई। निराश होकर उसे अंत में पुलिस से पूरे मामले की शिकायत करनी पड़ी।