मेरा फोन कैसे काटा? एसपी पर भड़कीं पल्लवी पटेल, बोलीं-आपके ऑफिस पहुंच जाऊंगी

सपा विधायक पल्लवी पटेल रायबरेली के एसपी पर भड़क गईं। एक किसान की मौत के मामले में जब उन्होंने फोन पर नाराजगी जताई, तो एसपी ने बीच में ही कॉल काट दिया। इस पर उन्होंने दोबारा फोन कर कड़ी आपत्ति जताई और कहा कि वह खुद ऑफिस पहुंचेंगी।

UP News: यूपी के सिराथू से समाजवादी पार्टी की विधायक पल्लवी पटेल रायबरेली के एसपी पर भड़क गईं। एक किसान की मौत के मामले में जब उन्होंने फोन पर नाराजगी जताई, तो एसपी ने बीच में ही कॉल काट दिया। इस पर उन्होंने दोबारा फोन कर कड़ी आपत्ति जताई और कहा कि वह खुद ऑफिस पहुंचेंगी। एसपी से उनकी बातचीत का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

विधायक पल्लवी पटेल बुधवार को रायरबरेली जिले के जगतपुर थाना क्षेत्र के छिछोरा गांव पहुंचीं। जहां उन्होंने मृतक किसान सुरेश पटेल के परिजनों से मुलाकात की। पिछले महीने फर्जी लोन के दबाव में मौत हो गई थी। उन्होंने शोक संवेदना प्रकट की। साथ ही न्याय दिलाने का भरोसा दिया। वहीं, आरोपियों की गिरफ्तारी न होने पर एसपी से मोबाइल पर बात की। इस दौरान उनके सख्त लहजे में एसपी से ये भी कहा कि अगर इस मामले में एक्शन नहीं लिया गया तो वह एसपी ऑफिस पहुंच जाएंगी।

एसपी ने पल्लवी पटेल का काटा फोन पल्ल्वी पटेल ने फोन पर एसपी से कहा कि फूलमती ने 16 मार्च को तहसील में एक प्रार्थना पत्र दिया था, जिसमें बताया गया कि लोन के मामले में पहले उनके पति के साथ फर्जीवाड़ा किया गया और फिर उन पर दबाव बनाया गया, जिससे उन्हें मानसिक आघात पहुंचा और उनकी मौत हो गई। थाने में इस मामले में जो FIR दर्ज की गई है, वह BNS की धारा 108 में दर्ज है। 16 मार्च से अब लगभग 15 अप्रैल हो गया है, लेकिन आरोपी गांव का ही होने के बावजूद खुलेआम घूम रहा है। इसके अलावा, पुलिस ने एक क्रॉस FIR भी दर्ज की है, जिसमें परिवार के नाबालिग और पढ़ने-लिखने वाले बच्चों तक के नाम शामिल कर दिए गए हैं, साथ ही करीब 150 अज्ञात लोगों को भी नामजद किया गया है। इस पर एसपी ने कहा कि जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी होगी। इस बीच थैंक्यू कहकर एसपी ने फोन कट कर दिया।