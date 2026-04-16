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मेरा फोन कैसे काटा? एसपी पर भड़कीं पल्लवी पटेल, बोलीं-आपके ऑफिस पहुंच जाऊंगी

Apr 16, 2026 02:57 pm ISTPawan Kumar Sharma लाइव हिन्दुस्तान, रायबरेली
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सपा विधायक पल्लवी पटेल रायबरेली के एसपी पर भड़क गईं। एक किसान की मौत के मामले में जब उन्होंने फोन पर नाराजगी जताई, तो एसपी ने बीच में ही कॉल काट दिया। इस पर उन्होंने दोबारा फोन कर कड़ी आपत्ति जताई और कहा कि वह खुद ऑफिस पहुंचेंगी। 

मेरा फोन कैसे काटा? एसपी पर भड़कीं पल्लवी पटेल, बोलीं-आपके ऑफिस पहुंच जाऊंगी

UP News: यूपी के सिराथू से समाजवादी पार्टी की विधायक पल्लवी पटेल रायबरेली के एसपी पर भड़क गईं। एक किसान की मौत के मामले में जब उन्होंने फोन पर नाराजगी जताई, तो एसपी ने बीच में ही कॉल काट दिया। इस पर उन्होंने दोबारा फोन कर कड़ी आपत्ति जताई और कहा कि वह खुद ऑफिस पहुंचेंगी। एसपी से उनकी बातचीत का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

विधायक पल्लवी पटेल बुधवार को रायरबरेली जिले के जगतपुर थाना क्षेत्र के छिछोरा गांव पहुंचीं। जहां उन्होंने मृतक किसान सुरेश पटेल के परिजनों से मुलाकात की। पिछले महीने फर्जी लोन के दबाव में मौत हो गई थी। उन्होंने शोक संवेदना प्रकट की। साथ ही न्याय दिलाने का भरोसा दिया। वहीं, आरोपियों की गिरफ्तारी न होने पर एसपी से मोबाइल पर बात की। इस दौरान उनके सख्त लहजे में एसपी से ये भी कहा कि अगर इस मामले में एक्शन नहीं लिया गया तो वह एसपी ऑफिस पहुंच जाएंगी।

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एसपी ने पल्लवी पटेल का काटा फोन

पल्ल्वी पटेल ने फोन पर एसपी से कहा कि फूलमती ने 16 मार्च को तहसील में एक प्रार्थना पत्र दिया था, जिसमें बताया गया कि लोन के मामले में पहले उनके पति के साथ फर्जीवाड़ा किया गया और फिर उन पर दबाव बनाया गया, जिससे उन्हें मानसिक आघात पहुंचा और उनकी मौत हो गई। थाने में इस मामले में जो FIR दर्ज की गई है, वह BNS की धारा 108 में दर्ज है। 16 मार्च से अब लगभग 15 अप्रैल हो गया है, लेकिन आरोपी गांव का ही होने के बावजूद खुलेआम घूम रहा है। इसके अलावा, पुलिस ने एक क्रॉस FIR भी दर्ज की है, जिसमें परिवार के नाबालिग और पढ़ने-लिखने वाले बच्चों तक के नाम शामिल कर दिए गए हैं, साथ ही करीब 150 अज्ञात लोगों को भी नामजद किया गया है। इस पर एसपी ने कहा कि जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी होगी। इस बीच थैंक्यू कहकर एसपी ने फोन कट कर दिया।

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एसपी पर नाराज हुईं पल्लवी पटेल

एसपी के फोन काटने पर पल्लवी पटेल नाराज हो गईं। उन्होंने कहा कि आपने थैंक्यू बोलकर फोन कैसे काट दिया। इस पर एसपी ने कहा कि आप चिल्ला और गुस्सा कर रही हैं। इस पर पल्लवी पटेल ने कहा, 'नहीं, मैं चिल्ला नहीं रही हूं। मैं आपसे नॉर्मल बात कर रही हूं। मैं आपसे पूछ रही हूं एक महीने में आपने क्या प्रोसेसिंग की है। आप मुझे अपडेट दीजिए और अगर आपको वक्त चाहिए तो आप मुझे बताइए।' इस पर एसपी ने 10 से 15 दिन का समय मांगा। इस पर चेतावनी देते हुए पल्लवी पटेल ने कहा कि याद रखिएगा कि अगर 15 दिन में एक्शन नहीं लिया गया तो आपके ऑफिस आ जाऊंगी।

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Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma

पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।

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