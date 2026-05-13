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मेरा पति हैवान है, कमरे में कांप जाती है रूह; 3 तलाक और हलाला की शिकार महिला का छलका दर्द

Ajay Singh मुख्य संवाददाता, आगरा
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महिला ने कहा कि पति हैवान है। वह उसके साथ ऐसी हरकतें करता है बता नहीं सकती। कमरे में पति के आते ही उसकी रूह कांप उठती है। विरोध पर पति ने तीन तलाक बोल दिया। फिर पति ने कहा कि साथ रहने के लिए हलाला करना पड़ेगा। ससुर ने हलाला किया। पति ने महिला के मायकेवालों पर हमला करने का आरोप लगाया है।

मेरा पति हैवान है, कमरे में कांप जाती है रूह; 3 तलाक और हलाला की शिकार महिला का छलका दर्द

UP News : उत्तर प्रदेश आगरा में एक शख्स ने अपनी बीवी को तीन तलाक दे दिया। महिला को अपने ससुर के साथ हलाला करना पड़ा। इसके बाद उसे देवर के पास जाने के लिए मजबूर किया जाने लगा। इन सबसे परेशान महिला ने पुलिस को सूचना दी। महिला ने पुलिस के सामने तीन तलाक और हलाला का दर्द बयां करते हुए अपने पति की तुलना हैवान से की और कहा कि कमरे में उसकी हरकतों की याद कर उसकी रूह कांप जाती है। महिला की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी पति और ससुराल के अन्य लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। वहीं पति ने महिला के मायकेवालों पर हमला करने का आरोप लगाया है। उसने पुलिस को एक वीडियो भी सौंपा है।

घटना, आगरा के मंटोला इलाके की है। बताया जा रहा है कि महिला के गंभीर आरोपों को सुनने के बाद गुस्से में आए उसके मायके वाले बेटी की ससुराल पहुंच गए थे। इस दौरान दोनों पक्षों में मारपीट हो गई थी। दोनों तरफ से कई लोगों को चोटें आईं। इसके बाद पूरे मामले की शिकायत लेकर बुधवार को विवाहिता डीसीपी सिटी के सामने पेश हुई। उसने अपने पति पर तीन तलाक और ससुर पर हलाला का आरोप लगाया। आरोपों की गंभीरता को देखते हुए डीसीपी ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच के आदेश दिए। पुलिस का कहना है कि मामले में जांच के बाद साक्ष्यों के आधार पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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महिला का मायका नालबंद चौराहे के पास नाई की मंडी क्षेत्र में है। पांच साल पहले उसका निकाह मंटोला क्षेत्र निवासी जूता कारोबारी से हुआ था। दो बच्चे हैं। विवाहिता का आरोप है कि दहेज में एक करोड़ रुपये और मर्सडीज की मांग की जा रही थी। पति हैवान है। उसके साथ ऐसी हरकतें करता है वह बता नहीं सकती। कमरे में पति के आते ही उसकी रूह कांप उठती है। विरोध पर पति ने तीन तलाक बोल दिया। 12 मई को पति ने कहा कि साथ रहने के लिए हलाला करना पड़ेगा। ससुर ने हलाला किया। उसके साथ दुराचार किया। इतना ही नहीं उसे देवर के पास जाने का भी दबाव बनाया गया। इससे वह बुरी तरह घबरा गई। मायके वालों को सूचना दी।

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112 नंबर डॉयल करके पुलिस बुलाई। इंस्पेक्टर मंटोला ने बताया कि महिला की तहरीर पर पति और ससुरालीजनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। दूसरी तरफ पति ने भी घर पर हमले का वीडियो पुलिस को दिया है। एक तहरीर भी दी है। आरोप है कि ससुरालीजनों ने आकर हमला बोला। विवाहिता के आरोप फर्जी हैं। उसका कहना है कि ससुर ने उससे पांच लाख रुपये उधार लिए थे। वापस मांगने पर पत्नी को बुरा लगा। इसी बात पर विवाद हुआ था। पत्नी ने धमकी दी थी कि मुकदमा लिखाकर सबक सिखाएगी। संपत्ति तो ले ही लेगी। पुलिस जांच कर सकती है।

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Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

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