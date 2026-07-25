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मेरा काम करा दो साहब...SDM की टेबल पर नोटों की गड्डी रखकर बोला वकील

By Pawan Kumar Sharma
प्रमुख संवाददाता, प्रयागराज
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प्रयागराज में  जनता दर्शन के दौरान उस समय अजीब स्थिति पैदा हो गई, जब एक वकील ने एसडीएम की टेबल पर नोटों की गड्डी रखते हुए कहा कि लेखपाल 50 हजार रुपये रिश्वत मांग रहा है, यदि यही प्रक्रिया है तो ये रुपये आपके सामने ही दे रहा हूं, काम करा दीजिए। यह देख सभी हैरान रह गए।

lawyer placing a bundle of notes on the SDM table
SDM की टेबल पर नोटों की गड्डी

UP News: यूपी के प्रयागराज सदर तहसील में शुक्रवार को जनता दर्शन के दौरान उस समय अजीब स्थिति पैदा हो गई, जब एक अधिवक्ता ने एसडीएम की टेबल पर नोटों की गड्डी रखते हुए कहा कि लेखपाल 50 हजार रुपये रिश्वत मांग रहा है, यदि यही प्रक्रिया है तो ये रुपये आपके सामने ही दे रहा हूं, काम करा दीजिए। यह देख कक्ष में मौजूद अधिकारी, कर्मचारी और फरियादी भी हैरान रह गए।

शुक्रवार को एसडीएम सदर अंकित वर्मा जनता दर्शन में सुनवाई कर रहे थे। इसी दौरान अधिवक्ता सुनील कुमार पहुंचे और अपनी जेब से नोटों की गड्डी बाहर रखते हुए कहा कि उनसे सिकंदर यादव नाम के व्यक्ति ने जमीन की पैमाइश के लिए कहा था। क्षेत्र में भूमाफिया के सक्रिय होने के कारण दूसरे क्षेत्र के लेखपाल सुधीर कुमार व मनीष कुमार को पैमाइश के लिए कहा गया था। अधिवक्ता ने आरोप लगाया कि दोनों ने अपनी रिपोर्ट के लिए एक लाख रुपये की मांग की। सुनील कुमार ने आरोप लगाया कि रविवार को डीएम कार्यालय गेट के सामने 50 हजार रुपये दिए और शुक्रवार सुबह 8:53 बजे उनके मोबाइल पर कॉल कर शेष 50 हजार रुपये भेजने की मांग रखी गई। मामले को गंभीरता से लेते हुए एसडीएम ने तत्काल संबंधित लेखपाल को तलब किया और आरोपों पर जवाब मांगा।

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लेखपाल सुधीर कुमार ने आरोपों को पूरी तरह निराधार बातया। एसडीएम ने दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद मामले की जांच के निर्देश दिए। अधिकारियों का कहना है कि जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। यदि रिश्वत मांगने का आरोप सही पाया गया तो संबंधित कर्मचारी के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई होगी। अधिवक्ता सुनील कुमार ने बताया कि इस मामले की शिकायत मंडलायुक्त और जिलाधिकारी से भी की है। घटना पूरे दिन तहसील परिसर में चर्चा का विषय बनी रही।

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रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़े गए डीएमएम

उधर, पूर्वोत्तर रेलवे (वाराणसी मंडल) के वरिष्ठ मंडल सामग्री प्रबंधक (सीनियर डीएमएम) नीतेश अग्रवाल को गुरुवार देर रात सीबीआई ने घूसखोरी में गिरफ्तार किया है। उन्हें बनारस रेल इंजन कारखाना (बरेका) स्थित बंगला नम्बर-78 में ठेकेदार से 1.70 लाख रुपये घूस लेते रंगेहाथ पकड़ा गया। आरोपी को सीबीआई शुक्रवार सुबह लखनऊ ले गई। दोपहर में उन्हें सीबीआई कोर्ट में पेश किया गया। जहां से 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया।

सीनियर डीएमएम नीतेश अग्रवाल ने रेलवे में फर्नीचर की आपूर्ति करने वाले गाजीपुर निवासी और विनायक इंटरप्राइजेज के प्रोप्राइटर संदीप कुमार से बिल पास कराने के एवज में रिश्वत मांगी थी। ठेकेदार ने इसकी शिकायत सीबीआई से की।

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Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma

पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।

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