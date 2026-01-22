Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP Newsmera bachcha ravan hai seven years old boy murdered with scissors father sentenced to life imprisonment
‘मेरा बच्चा रावण है’ कहकर कैंची से किया था 7 साल के मासूम का कत्ल; पिता को उम्रकैद

‘मेरा बच्चा रावण है’ कहकर कैंची से किया था 7 साल के मासूम का कत्ल; पिता को उम्रकैद

संक्षेप:

सात साल के मासूम ऋषि उर्फ शौर्य को तंत्र-मंत्र करने वाले उसके पिता ने ही कैंची से मार डाला था। इस मामले में कलयुगी पिता अमित को अदालत ने दोषी पाया है। अपर जिला जज दिनेश कुमार चौरसिया ने आरोपी अमित को आजीवन कारावास और 50 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।

Jan 22, 2026 11:20 pm ISTAjay Singh वरिष्ठ संवाददाता, आगरा
share Share
Follow Us on

मेरा बच्चा रावण है। यह कहते हुए सात साल के मासूम ऋषि उर्फ शौर्य को तंत्र-मंत्र करने वाले उसके पिता ने ही कैंची से वार कर हत्या कर दी थी। इस मामले में कलयुगी पिता अमित को अदालत ने दोषी पाया है। अपर जिला जज दिनेश कुमार चौरसिया ने आरोपी अमित को आजीवन कारावास और 50 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। वहीं मामले में आरोपित तांत्रिक गुरप्रीत सिंह को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। यह मामला 2019 का आगरा के थाना ताजगंज क्षेत्र का है। एडीजीसी मोहकम सिंह ने वादी उसकी पत्नी समेत नौ गवाह पेश किए। कई गवाह पलट गए। घटना से जुड़े सबूत सजा दिलाने में अहम रहे।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

वादी रामप्रताप सिंह द्वारा आगरा के थाना ताजगंज पर तहरीर देकर आरोप लगाया था कि उसका 28 साल का पुत्र अमित जिसकी शादी वर्ष 2010 में मधु से हुई थी। अमित के दो लड़के हैं। ऋषि उम्र करीब सात वर्ष, अभि उम्र चार वर्ष है। उसका पुत्र अमित काफी दिनों से घर में पूजा पाठ एवं तंत्र विद्या करता था, उसका एक गुरु तांत्रिक था उससे अक्सर वह फोन से बाते करता रहता था और यह कहता कि ऋषि के रुप में रावण पैदा हो गया है। जिसका अंत करना ही उनके परिवार के लिए सही होगा। वे लोग ऋषि को अमित से दूर रखते थे।

ये भी पढ़ें:UP Weather: यूपी में 24 घंटे में बदलेगा मौसम, 15 जिलों में गिर सकते हैं ओले

दस अगस्त 2019 की सुबह सात बजे अमित अपने पुत्र ऋषि को स्कूल में ले जाने के लिए घर से चला तो उन लोगों को शक हुआ कि अमित ऋषि के साथ कोई घटना न कारित कर दे। वादी की पत्नी सुमन इन्हें देखने के लिए गई लेकिन वह स्कूल नहीं पहुंचे। कई घंटे तलाश करने के बाद अमित जहां काम करता था वहां पहुंचे तो देखा कि अमित मकान की छत से नीचे उतर रहा है। उसकी कमीज पर जगह-जगह खून लगा हुआ था और पैर मिट्टी से सने हुए थे। उन्होंने अमित से पूछा ऋषि कहां है तो उसने बताया कि स्कूल छोड़ दिया है। तभी अमित मौका देखकर वहां से भाग गया। पुलिस ने घेराबंदी कर आरेापी अमित को पकड़ लिया और जेल भेज दिया। कहरई मोड़ बेसमेंट के अंदर से पुलिस ने वादी के नाती का शव बरामद किया। स्कूल की ड्रेस, बैग मिला। 23 अक्तूबर 2019 को आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। आरोपी तभी से जेल में निरुद्ध है।

कहरई मोड़ पर बेसमेंट में ले जाकर की थी हत्या

पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने बताया था कि उसने योजना बनाई और घर से कैंची जेब में डालकर ऋषि को स्कूल छोड़ने के लिए लेकर गया। स्कूल न ले जाकर कहरई मोड़ पर अधबनी दुकान (बेसमेंट) में ले जाकर जेब से कैंची निकल उसकी गर्दन व छाती पर वार करके उसे मार दिया। उसके हाथ व टीशर्ट खून से सन गए थे। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर खून से सनी कैंची, रुमाल बरामद किए। साथ ही आरोपी के कपड़े पेंट, टीशर्ट और चप्पल भी जिन पर खून लगा था। सभी को जांच के लिए विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजा गया। जहां जांच रिपोर्ट से घटना की पुष्टि हुई।

ये भी पढ़ें:पहले खेल विश्वविद्यालय पहुंचे योगी, वर्तमान और पूर्व खिलाड़ियों के लिए बड़ा ऐलान

कोई पिता अपने सगे पुत्र पर पोते ही हत्या का नहीं कराएगा मुकदमा

अदालत ने साक्ष्य के अवलोकन के बाद माना कि कोई भी पिता अपने सगे पुत्र के विरुद्ध ही अपने पोते ही हत्या का मुकदमा दर्ज नहीं कराएगा। जब तक कि उसे यह पूर्ण विश्वास न हो कि हत्या उसके पुत्र द्वारा ही कारित की गई है। अभियोजन की ओर से एडीजीसी मोहकम सिंह ने वादी रामप्रताप सिंह, स्वतंत्र गवाह रामबाबू, सुमन, मधु, धर्मपाल सिंह, पंचनामा गवाह वेदप्रकाश, पुलिसकर्मी प्रतापभान सिंह, डॉ. सुधीर कुमार, धर्मपाल सिंह, निरीक्षक अनुज कुमार की गवाही कराई। इसमें कई गवाह पलट गए और पक्षद्रोही हो गए। लेकिन घटना से जुड़े साक्ष्य, एफएसएल की रिपोर्ट आरोपी अमित को सजा दिलाने में अहम रही।

गुरप्रीत तांत्रिक नहीं मिला ऐसा कोई साक्ष्य

विवेचना में ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिला कि आरोपी गुरप्रीत तांत्रिक है। घटना वाले दिन आरोपी की लोकेशन आगरा में नहीं थी। आरोपी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता दीपक कुमार शर्मा ने भी तर्क दिए कि वह कभी दिल्ली से आगरा आया नहीं और न ही वह अमित को जानता है। फोन से वार्ता का कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया। इस षड़यंत्र में वह शामिल था, ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिला।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh
अजय कुमार सिंह दो दशक से अधिक अनुभव वाले वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की और टीवी होते हुए अब डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। राजनीति, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ीं खबरों को गहराई से कवर किया है। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं। और पढ़ें
UP Top News Civil Court Up News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |