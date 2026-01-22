‘मेरा बच्चा रावण है’ कहकर कैंची से किया था 7 साल के मासूम का कत्ल; पिता को उम्रकैद

संक्षेप: सात साल के मासूम ऋषि उर्फ शौर्य को तंत्र-मंत्र करने वाले उसके पिता ने ही कैंची से मार डाला था। इस मामले में कलयुगी पिता अमित को अदालत ने दोषी पाया है। अपर जिला जज दिनेश कुमार चौरसिया ने आरोपी अमित को आजीवन कारावास और 50 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।

मेरा बच्चा रावण है। यह कहते हुए सात साल के मासूम ऋषि उर्फ शौर्य को तंत्र-मंत्र करने वाले उसके पिता ने ही कैंची से वार कर हत्या कर दी थी। इस मामले में कलयुगी पिता अमित को अदालत ने दोषी पाया है। अपर जिला जज दिनेश कुमार चौरसिया ने आरोपी अमित को आजीवन कारावास और 50 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। वहीं मामले में आरोपित तांत्रिक गुरप्रीत सिंह को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। यह मामला 2019 का आगरा के थाना ताजगंज क्षेत्र का है। एडीजीसी मोहकम सिंह ने वादी उसकी पत्नी समेत नौ गवाह पेश किए। कई गवाह पलट गए। घटना से जुड़े सबूत सजा दिलाने में अहम रहे।

वादी रामप्रताप सिंह द्वारा आगरा के थाना ताजगंज पर तहरीर देकर आरोप लगाया था कि उसका 28 साल का पुत्र अमित जिसकी शादी वर्ष 2010 में मधु से हुई थी। अमित के दो लड़के हैं। ऋषि उम्र करीब सात वर्ष, अभि उम्र चार वर्ष है। उसका पुत्र अमित काफी दिनों से घर में पूजा पाठ एवं तंत्र विद्या करता था, उसका एक गुरु तांत्रिक था उससे अक्सर वह फोन से बाते करता रहता था और यह कहता कि ऋषि के रुप में रावण पैदा हो गया है। जिसका अंत करना ही उनके परिवार के लिए सही होगा। वे लोग ऋषि को अमित से दूर रखते थे।

दस अगस्त 2019 की सुबह सात बजे अमित अपने पुत्र ऋषि को स्कूल में ले जाने के लिए घर से चला तो उन लोगों को शक हुआ कि अमित ऋषि के साथ कोई घटना न कारित कर दे। वादी की पत्नी सुमन इन्हें देखने के लिए गई लेकिन वह स्कूल नहीं पहुंचे। कई घंटे तलाश करने के बाद अमित जहां काम करता था वहां पहुंचे तो देखा कि अमित मकान की छत से नीचे उतर रहा है। उसकी कमीज पर जगह-जगह खून लगा हुआ था और पैर मिट्टी से सने हुए थे। उन्होंने अमित से पूछा ऋषि कहां है तो उसने बताया कि स्कूल छोड़ दिया है। तभी अमित मौका देखकर वहां से भाग गया। पुलिस ने घेराबंदी कर आरेापी अमित को पकड़ लिया और जेल भेज दिया। कहरई मोड़ बेसमेंट के अंदर से पुलिस ने वादी के नाती का शव बरामद किया। स्कूल की ड्रेस, बैग मिला। 23 अक्तूबर 2019 को आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। आरोपी तभी से जेल में निरुद्ध है।

कहरई मोड़ पर बेसमेंट में ले जाकर की थी हत्या पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने बताया था कि उसने योजना बनाई और घर से कैंची जेब में डालकर ऋषि को स्कूल छोड़ने के लिए लेकर गया। स्कूल न ले जाकर कहरई मोड़ पर अधबनी दुकान (बेसमेंट) में ले जाकर जेब से कैंची निकल उसकी गर्दन व छाती पर वार करके उसे मार दिया। उसके हाथ व टीशर्ट खून से सन गए थे। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर खून से सनी कैंची, रुमाल बरामद किए। साथ ही आरोपी के कपड़े पेंट, टीशर्ट और चप्पल भी जिन पर खून लगा था। सभी को जांच के लिए विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजा गया। जहां जांच रिपोर्ट से घटना की पुष्टि हुई।

कोई पिता अपने सगे पुत्र पर पोते ही हत्या का नहीं कराएगा मुकदमा अदालत ने साक्ष्य के अवलोकन के बाद माना कि कोई भी पिता अपने सगे पुत्र के विरुद्ध ही अपने पोते ही हत्या का मुकदमा दर्ज नहीं कराएगा। जब तक कि उसे यह पूर्ण विश्वास न हो कि हत्या उसके पुत्र द्वारा ही कारित की गई है। अभियोजन की ओर से एडीजीसी मोहकम सिंह ने वादी रामप्रताप सिंह, स्वतंत्र गवाह रामबाबू, सुमन, मधु, धर्मपाल सिंह, पंचनामा गवाह वेदप्रकाश, पुलिसकर्मी प्रतापभान सिंह, डॉ. सुधीर कुमार, धर्मपाल सिंह, निरीक्षक अनुज कुमार की गवाही कराई। इसमें कई गवाह पलट गए और पक्षद्रोही हो गए। लेकिन घटना से जुड़े साक्ष्य, एफएसएल की रिपोर्ट आरोपी अमित को सजा दिलाने में अहम रही।