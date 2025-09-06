मानसिक विक्षिप्त महिला ने 15 दिन के बेटे को फ्रीजर में लिटाया, बच्चा रोया तो दौड़ परिजन

मुरादाबाद से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। पोस्टपार्टम साइकोसिस नामक बीमारी से जूझ रही एक महिला ने शुक्रवार को अपने 15 दिन के बेटे को फ्रिजर में लिटा दिया।

यूपी के मुरादाबाद से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। पोस्टपार्टम साइकोसिस नामक बीमारी से जूझ रही एक महिला ने शुक्रवार को अपने 15 दिन के बेटे को फ्रिजर में लिटा दिया। एकाएक तापमान घटने से बच्चे ने जोर-जोर से रोना शुरू किया तो परिवार के दूसरे सदस्य दौड़े। आवाज के सहारे वे फ्रिज तक पहुंचे और बच्चे को बाहर निकाला। यदि कुछ देर के लिए नवजात रहता तो उसकी जान भी जा सकती थी।

शहर के मोहल्ले करुला में शुक्रवार को सामने आई इस सनसनीखेज घटना ने सभी को सन्न कर दिया। असल में प्रसव के बाद महिलाओं में होने वाली एक मानसिक बीमारी पोस्ट पार्टम साइकोसिस से यह महिला जूझ रही है। अभी तक परिवार वाले ऊपरी हवा को इसका कारण मानकर झाड़-फूंक भी करा रहे थे। बच्चे को फ्रिजर में रखने की घटना से परिजन सकते में आए और महिला को चिकित्सक के पास ले गए। मनोरोग विशेषज्ञ डॉ. कार्तिकेय गुप्ता ने जांच के बाद बताया कि महिला पोस्ट पार्टम साइकोसिस से पीड़ित है। यह प्रसव के बाद होने वाली दुर्लभ और गंभीर मानसिक आपात स्थिति है, जिसमें महिला वास्तविकता से संपर्क खो बैठती है।

डॉ. कार्तिकेय के मुताबिक महिला को भर्ती कर इलाज शुरू किया गया है और दवाओं से अब उसकी हालत में सुधार है। उन्होंने कहा कि पोस्ट पार्टम साइकोसिस में मतिभ्रम, अव्यवस्थित सोच, अचानक मूड बदलना, नींद की कमी और खुद को या शिशु को नुकसान पहुंचाने जैसे विचार आने लगते हैं। यही वजह रही कि महिला ने अचेतन अवस्था में बच्चे को फ्रीजर में डाल दिया।

प्रसव के बाद गंभीर मानसिक आपात स्थिति है साइकोसिस डॉ. कार्तिकेय ने बताया कि पोस्ट पार्टम साइकोसिस में महिला भ्रमित हो जाती है। उसे ऐसी चीजें दिखने या सुनाई देने लगती हैं जो वहां नहीं होतीं। चिड़चिड़ापन, उदासी, अत्यधिक थकान, नींद में कमी और अकेलेपन की भावना इसके सामान्य लक्षण हैं। इसका इलाज अस्पताल में भर्ती करके एंटीसाइकोटिक दवाओं से किया जाता है।

क्या है पोस्ट पार्टम साइकोसिस का इलाज इस बीमारी से पीड़ित महिला को अस्पताल में भर्ती कर एंटीसाइकोटिक दवाएं दी जाती हैं। यदि दवाओं से आराम न मिले तो इलेक्ट्रिक कन्वल्सिव थेरेपी (ईसीटी) का सहारा लिया जाता है, जिसमें नियंत्रित रूप से मस्तिष्क में बिजली का करंट प्रवाहित किया जाता है।

बेबी ब्लूज़ और पोस्ट पार्टम साइकोसिस चिकित्सकों के अनुसार प्रसव के बाद कई महिलाएं हल्के मानसिक अवसाद यानी बेबी ब्लूज़ से गुजरती हैं। इसमें अचानक मूड बदलना, उदासी, चिंता, रोना, चिड़चिड़ापन, नींद की समस्या, थकान और अकेलापन जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। ये लक्षण आमतौर पर प्रसव के कुछ दिनों बाद शुरू होते हैं और लगभग दो हफ्ते तक बने रहते हैं। यदि यह स्थिति गंभीर हो जाए या दो हफ्तों से अधिक समय तक रहे, तो यह पोस्टपार्टम डिप्रेशन का संकेत हो सकता है। इससे भी आगे बढ़कर जब महिला वास्तविकता से संपर्क खो देती है और मतिभ्रम या अव्यवस्थित सोच में फंस जाती है, तो इसे पोस्ट पार्टम साइकोसिस कहा जाता है। यह ज्यादा गंभीर और आपात स्थिति होती है।