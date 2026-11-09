यूपी में चोरों का आतंक, पूर्व डीजीपी के भाई के घर दिवाली की शाम चोरी, डीवीआर भी ले गया
मेरठ में पूर्व डीजीपी के भाई के घर दिवाली की शाम चोरों ने धावा बोल दिया। इस इलाके में ये घटना हुई है वहां मौजूदा डीआईजी का भी आवास है। पॉश कॉलोनी में हुई इस घटना से लोगों में दहशत है।
मेरठ, प्रमुख संवाददाता। यूपी में चोरों का आतंक बरकरार है। दिवाली की शाम मेरठ में चोरों ने एक मकान पर धावा बोलकर घर से चोरी कर ले गए। ये चोरी कहीं और नहीं बल्कि पूर्व डीजीपी अरविंद कुमार जैन के भाई अरुण कुमार जैन के सिविल लाइन स्थित आवास पर दीवाली की शाम चोरी हो गई। घटना मेरठ रेंज के डीआईजी कार्यालय के सामने अंजाम दी गई।
यूपी के पूर्व डीजीपी अरविंद कुमार जैन के भाई अरुण कुमार जैन मेरठ के सिविल लाइन क्षेत्र स्थित हरनाम दास रोड पर कोठी नंबर-243 में रहते हैं। डीआईजी मेरठ रेंज कलानिधि नैथानी के कार्यालय के सामने ही कॉलोनी में यह आवास है। इसके 100 मीटर की दूरी पर पुलिस लाइन और जज आवास भी हैं। दीवाली की शाम अरुण कुमार जैन परिवार के साथ दिल्ली रोड पर अपने ऑफिस पर दीवाली पूजन को गए थे।
पोती के स्कूल बैग में भरा चोरी का सामान
करीब 5.30 बजे के आसपास चोर दीवार कूदकर उनकी कोठी में लोहे के सरिये से दरवाजे का ताला तोड़कर अंदर घुसा और वहां रखे चांदी के सामान समेत कुछ नकदी को चोरी कर लिया। अरुण जैन की पोती के स्कूल बैग को खाली कर उसने सारा सामान भर लिया। इस बीच आहट होने पर चोर चौकन्ना हो गया। उसने घर पर लगे सीसीटीवी कैमरों की डीवीआर निकाली और सामान लेकर फरार हो गया। करीब देर शाम 7.30 बजे के आसपास घर वापस आने के बाद अरुण जैन को चोरी की जानकारी हुई। करीब 50 हजार रुपये नकद और चांदी के जेवर-सामान चोरी किए गए।
पुलिस मौके पर दौड़ी
सिविल लाइन पुलिस और एसपी सिटी विनायक गोपाल भोसले सूचना के बाद मौके पर पहुंचे। फोरेंसिक टीम को भी बुलाया गया। इसके बाद छानबीन शुरू की गई। इस दौरान करीब 160 सीसीटीवी कैमरों की जांच की गई। इसके बाद चोर को चार घंटे में घेराबंदी कर दबोच लिया। आरोपी ने फरार होने का प्रयास किया और पुलिस पर फायरिंग की। इस दौरान सड़क पर गिरकर आरोपी को हाथ में चोट लगी। आरोपी की पहचान सलाउद्दीन निवासी काशीराम कॉलोनी लोहियानगर के रूप में हुई। आरोपी से तमंचा, एक बैग जिसमें चांदी के कुछ सिक्के, चांदी का सामान और कुछ नकदी बरामद की। आरोपी के खिलाफ सिविल लाइन थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है।
क्या बोले एसपी सिटी
एसपी सिटी मेरठ विनाय गोपाल भोसले ने कहा, चोरी की जानकारी पर पुलिस की टीम को खुलासे के लिए लगाया गया था। आरोपी सलाउद्दीन को पुलिस ने सामान के साथ गिरफ्तार कर खुलासा किया है। शत प्रतिशत चोरी का सामान बरामद किया गया है।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
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लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।