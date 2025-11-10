थार के ऊपर चढ़कर रईसजादों ने बरसाए नोट, वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने 4 को पकड़ा

संक्षेप: बुलंदशहर में बारात की चढ़त के दौरान सड़कों पर राहगीर जमकर रुपए लूटते हुए नजर आए। ये नोट मानो जैसे आसमान से बरसे हों। ये हरकत शादी में आये कुछ रईसजादों ने थार की छत पर चढ़कर की। वहीं, वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने एक्शन लेते हुए चार को दबोच लिया।

यूपी के बुलंदशहर में बारात की चढ़त के दौरान पहासू की सड़कों पर राहगीर जमकर रुपए लूटते हुए नजर आए। ये नोट मानो जैसे आसमान से बरसे हों। ये हरकत शादी में आये कुछ रईसजादों ने थार की छत पर चढ़कर की। नोटों के सड़क पर बिखराव के बाद लोगों में रुपये लूटने की होड़ मच गई, जिससे अलीगढ़ रोड पर जाम के हालात बन गए।

रविवार रात शादी समारोह में शामिल कुछ युवकों ने अलीगढ़ बस अड्डे पर सड़क पर हूटर बजाते हुए अचानक से नोट उड़ाने शुरू कर दिए। इस दौरान राह से गुजर रहे लोग भी बिना देर किए उन नोटों को लूटने में लग गए। कई लोग तो अपने-अपने वाहन रोककर रुपये उठाकर जेबों में भरने लगे। बारात में रुपयों की बारिश का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। पहासू के व्यस्त अलीगढ़ अड्डे पर कार की छत से पुलिस पिकेट के पास यह स्टंटबाजी हुई घटनास्थल से कुछ ही फासले पर पुलिस पिकेट है। जहां पुलिस की तैनाती रहती है।

बताया जा रहा है कि रविवार को पहासू के मोहल्ला पठान टोला निवासी आसिम की बारात अलीगढ़ रोड पर एक बैंक्वेट हाल की ओर जा रही थी। दूल्हे की बग्गी के पीछे थार गाड़ी में सवार कुछ लड़के 10-10 के नोट सड़क और बरसा रहे थे। पुलिस ने आज़मी निवासी बुलंदशहर, जुमेर निवासी दिल्ली, राजू खां निवासी पहासू तथा एक अज्ञात के नाम मुकदमा बीएनएस की धाराओं में लिखा है।

लगा जाम, फंसी एंबुलेंस नोट बरसाने के दौरान कुछ देर के लिए वहां का यातायात ठप हो गया। जाम के कारण प्रसूता को अस्पताल ले जा रही एम्बुलेंस भी काफी देर फंसी रही। किसी ने घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल कर डीजीपी पुलिस को भेज दिया। वीडियो की जानकारी होने पर पुलिस सक्रिय हुई। वायरल वीडियो में नोट बरसने वाले युवकों को चिन्हित कर उनके खिलाफ रात में ही मुकदमा पंजीकृत किया गया।