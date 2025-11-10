थार के ऊपर चढ़कर रईसजादों ने बरसाए नोट, वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने 4 को पकड़ा

Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP Newsmen showered currency notes while standing on top of a Thar SUV
Mon, 10 Nov 2025 09:40 PMPawan Kumar Sharma संवाददाता, बुलंदशहर
यूपी के बुलंदशहर में बारात की चढ़त के दौरान पहासू की सड़कों पर राहगीर जमकर रुपए लूटते हुए नजर आए। ये नोट मानो जैसे आसमान से बरसे हों। ये हरकत शादी में आये कुछ रईसजादों ने थार की छत पर चढ़कर की। नोटों के सड़क पर बिखराव के बाद लोगों में रुपये लूटने की होड़ मच गई, जिससे अलीगढ़ रोड पर जाम के हालात बन गए।

रविवार रात शादी समारोह में शामिल कुछ युवकों ने अलीगढ़ बस अड्डे पर सड़क पर हूटर बजाते हुए अचानक से नोट उड़ाने शुरू कर दिए। इस दौरान राह से गुजर रहे लोग भी बिना देर किए उन नोटों को लूटने में लग गए। कई लोग तो अपने-अपने वाहन रोककर रुपये उठाकर जेबों में भरने लगे। बारात में रुपयों की बारिश का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। पहासू के व्यस्त अलीगढ़ अड्डे पर कार की छत से पुलिस पिकेट के पास यह स्टंटबाजी हुई घटनास्थल से कुछ ही फासले पर पुलिस पिकेट है। जहां पुलिस की तैनाती रहती है।

बताया जा रहा है कि रविवार को पहासू के मोहल्ला पठान टोला निवासी आसिम की बारात अलीगढ़ रोड पर एक बैंक्वेट हाल की ओर जा रही थी। दूल्हे की बग्गी के पीछे थार गाड़ी में सवार कुछ लड़के 10-10 के नोट सड़क और बरसा रहे थे। पुलिस ने आज़मी निवासी बुलंदशहर, जुमेर निवासी दिल्ली, राजू खां निवासी पहासू तथा एक अज्ञात के नाम मुकदमा बीएनएस की धाराओं में लिखा है।

लगा जाम, फंसी एंबुलेंस

नोट बरसाने के दौरान कुछ देर के लिए वहां का यातायात ठप हो गया। जाम के कारण प्रसूता को अस्पताल ले जा रही एम्बुलेंस भी काफी देर फंसी रही। किसी ने घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल कर डीजीपी पुलिस को भेज दिया। वीडियो की जानकारी होने पर पुलिस सक्रिय हुई। वायरल वीडियो में नोट बरसने वाले युवकों को चिन्हित कर उनके खिलाफ रात में ही मुकदमा पंजीकृत किया गया।

इस मामले में थाना प्रभारी अशोक कुमार सिंह ने बताया कि थार गाड़ी सीज़ कर 12 हज़ार का जुर्माना लगाया गया है। वायरल वीडियो की जांच करने के बाद चार युवकों आज़मी, जुबेर,राजू खां तथा एक अज्ञात के खिलाफ मुकदमा लिखा गया है।

Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma
"पवन कुमार शर्मा पिछले 3 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पवन अभी हिन्दुस्तान अख़बार की वेबसाइट Livehindustan.com में काम कर रहे हैं। इससे पहले ABP News में बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाएं और टूरिज्म पर लिखते हैं। पवन ने दिल्ली के भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले कानपुर के क्राइस्ट चर्च कॉलेज से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया था।" और पढ़ें
Bulandsehar News Bulandsehar Latest News Up News
