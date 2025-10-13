Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP Newsmen in up spend just 11 minutes with their wives during household chores while this city persons most proficient in help

यूपी के पुरुष घरेलू कामों में बस 11 मिनट देते पत्नी का साथ, इस शहर वाले हाथ बंटाने में आगे

हर उम्र के लड़कों और पुरुषों पर यह सर्वेक्षण किया गया। इसमें आठवीं कक्षा के छात्रों से लेकर 70 साल तक के पुरुष शामिल थे। यह सर्वेक्षण बेसलाइन सर्वे के द्वारा करवाया गया है। ऑनलाइन में करीब 4000 हजार और ऑफलाइन में 70000 पुरुषों ने भाग लिया। इसमें कम उम्र के लड़के भी शामिल थे।

Ajay Singh संजय पांडेय, कानपुरMon, 13 Oct 2025 02:09 PM
यूपी के पुरुष घरेलू कार्यों में पत्नियों या घर की महिलाओं का हाथ बंटाने में एक दिन में औसतन 11 मिनट का ही वक्त दे पाते हैं। बरेली वाले पुरुषों के पास सबसे कम वक्त इसके लिए होता है। गोरखपुर वाले इसमें सबसे आगे हैं। कानपुर वाले भी इस दौड़ में पीछे हैं। सेल्फी विद डॉटर फाउंडेशन द्वारा पिछले पांच साल में किए गए सर्वेक्षण की रिपोर्ट से इसका खुलासा हुआ है।

सेल्फी विद डॉटर फाउंडेशन के संस्थापक एवं महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय हरियाणा के प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस सुनील जागलान ने बताया कि ‘गृह कार्य साथी’ नाम से संस्था ने अभियान शुरू किया है। इसमें एक पोस्टर के जरिये जागरूकता फैलाई जा रही है कि गृह कार्यों में पुरुष ज्यादा से ज्यादा पत्नियों का हाथ बंटाएं। इसमें सुबह उठने से लेकर अपना बिस्तर सही करने, शौचालय की सफाई, नहाने के बाद बाथरूम साफ, कपड़े स्वयं धोने, बच्चों को स्कूल में जाने के लिए मदद करने में टिफिन पैक और बच्चों को स्कूल छोड़ने में सहायता करने के साथ ही रसोई कार्य में हाथ बंटाने जैसे कार्य शामिल हैं।

सर्वेक्षण की खास बातें

पुरुषों से किए गए प्रश्न

1. आपकी डेली रूटीन की 5 खास आदतें बताएं?

2. घर के कामों में कितनी बार अपनी मर्जी से हिस्सा लेते हैं?

3. क्या आपने घर की जिम्मेदारियों को बांटने को परिवार के साथ मिलकर कोई कार्य योजना बनाई है?

4. क्या आप रसोई में कोई विशेष व्यंजन बनाना जानते हैं और उसे परिवार के लिए बनाते हैं?

5. क्या आप कपड़े तह करना, सामान व्यवस्थित करना आदि को उतना ही महत्व देते हैं जितना बाहर के काम?

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh
अजय कुमार सिंह दो दशक से अधिक अनुभव वाले वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की और टीवी होते हुए अब डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। राजनीति, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ीं खबरों को गहराई से कवर किया है। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं। और पढ़ें
