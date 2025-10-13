यूपी के पुरुष घरेलू कामों में बस 11 मिनट देते पत्नी का साथ, इस शहर वाले हाथ बंटाने में आगे

हर उम्र के लड़कों और पुरुषों पर यह सर्वेक्षण किया गया। इसमें आठवीं कक्षा के छात्रों से लेकर 70 साल तक के पुरुष शामिल थे। यह सर्वेक्षण बेसलाइन सर्वे के द्वारा करवाया गया है। ऑनलाइन में करीब 4000 हजार और ऑफलाइन में 70000 पुरुषों ने भाग लिया। इसमें कम उम्र के लड़के भी शामिल थे।

यूपी के पुरुष घरेलू कार्यों में पत्नियों या घर की महिलाओं का हाथ बंटाने में एक दिन में औसतन 11 मिनट का ही वक्त दे पाते हैं। बरेली वाले पुरुषों के पास सबसे कम वक्त इसके लिए होता है। गोरखपुर वाले इसमें सबसे आगे हैं। कानपुर वाले भी इस दौड़ में पीछे हैं। सेल्फी विद डॉटर फाउंडेशन द्वारा पिछले पांच साल में किए गए सर्वेक्षण की रिपोर्ट से इसका खुलासा हुआ है।

सेल्फी विद डॉटर फाउंडेशन के संस्थापक एवं महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय हरियाणा के प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस सुनील जागलान ने बताया कि ‘गृह कार्य साथी’ नाम से संस्था ने अभियान शुरू किया है। इसमें एक पोस्टर के जरिये जागरूकता फैलाई जा रही है कि गृह कार्यों में पुरुष ज्यादा से ज्यादा पत्नियों का हाथ बंटाएं। इसमें सुबह उठने से लेकर अपना बिस्तर सही करने, शौचालय की सफाई, नहाने के बाद बाथरूम साफ, कपड़े स्वयं धोने, बच्चों को स्कूल में जाने के लिए मदद करने में टिफिन पैक और बच्चों को स्कूल छोड़ने में सहायता करने के साथ ही रसोई कार्य में हाथ बंटाने जैसे कार्य शामिल हैं।

पुरुषों से किए गए प्रश्न 1. आपकी डेली रूटीन की 5 खास आदतें बताएं?

2. घर के कामों में कितनी बार अपनी मर्जी से हिस्सा लेते हैं?

3. क्या आपने घर की जिम्मेदारियों को बांटने को परिवार के साथ मिलकर कोई कार्य योजना बनाई है?

4. क्या आप रसोई में कोई विशेष व्यंजन बनाना जानते हैं और उसे परिवार के लिए बनाते हैं?