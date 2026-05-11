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चूहों की बदबू से परेशान हुईं राज्य महिला आयोग की सदस्य, कस्तूरबा विद्यालय का निरीक्षण छोड़कर भागीं

Dinesh Rathour बांदा
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उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की सदस्य अर्चना पटेल सोमवार को महोखर स्थित कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का निरीक्षण करने पहुंचीं तो उन्हें मरे चूहों की तेज दुर्गंध ने परेशान कर दिया।

चूहों की बदबू से परेशान हुईं राज्य महिला आयोग की सदस्य, कस्तूरबा विद्यालय का निरीक्षण छोड़कर भागीं

उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की सदस्य अर्चना पटेल सोमवार को महोखर स्थित कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का निरीक्षण करने पहुंचीं तो उन्हें मरे चूहों की तेज दुर्गंध ने परेशान कर दिया। कुछ ही देर में वह निरीक्षण छोड़ वहां से निकल गईं। जाते-जाते छात्रावास और रसोई में फैली गंदगी पर कड़ी नाराजगी जताई।

सर्किट हाउस में महिलाओं की समस्याएं सुनने के बाद उप्र राज्य महिला आयोग की सदस्य अर्चना पटेल निरीक्षण करने के लिए कस्तूरबा विद्यालय महोखर पहुंच गईं। यहां जैसे ही वह स्टोर रूम के पास गईं उन्हें मरे हुए चूहों की तेज दुर्गंध महसूस हुई। कक्ष में दाखिल हुए बिना ही वह लौट पड़ीं और बाहर की ओर तेजी से भागीं। मौजूद अधिकारियों से इस पर नाराजगी जताते हुए तुरंत साफ-सफाई कराने के लिए कहा। छात्राओं के शयन कक्षों में जाकर देखा तो कहीं भी कूलर नहीं लगे मिले। जबकि स्टाफ के सभी कमरों में कूलर लगे थे। इस पर नाराजगी जताते हुए कहा कि अभी तो और गर्मी पड़ेगी। इन कमरों में बिना कूलर के छात्राएं कैसे रहेंगी। उन्होंने इस समस्या को तुरंत निस्तारित करने के लिए कहा।

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अर्चना पटेल ने बताया कि विद्यालय के स्टोर रूम में जहां फल रखे थे..वहां पहुंचते ही मैं चूहों की बदबू से इतना परेशान हो गई की अंदर जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। महिला थानाध्यक्ष को देखने के लिए बोला। यही नहीं, विद्यालय में जहां स्टाफ सोता है वहां कूलर रखे हैं। जबकि जहां बच्चियां लेटती हैं वहां कूलर के इंतजाम नहीं हैं, यह चिंता की बात है। करीब आधे घंटे में अध्ययन कक्ष, विश्राम कक्ष और भोजनालय का निरीक्षण किया। साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए गए।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका (डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।

पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।

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