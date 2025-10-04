लूट-डकैती-रंगदारी, बड़ा शातिर था पुलिस के हाथों मारा गया मेहताब; इस कांड से फैलाई थी सनसनी

यूपी पुलिस के हाथों एनकाउंटर में ढेर बदमाश मेहताब सर्राफा कारोबारियों से हुई लूट में वांछित चल रहा था। वह एक शातिर अपराधी था। उसने सर्राफा कारोबारी दादा-पोते से 10 लाख के जेवरात लूट कर सनसनी फैला दी थी। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर परासौली के जंगल में दो बदमाशों की घेराबंदी की।

UP Police Encounter: यूपी के मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना में सर्राफा व्यापारी से लाखों की लूटपाट में वांछित मुख्य आरोपी एक लाख के इनामी मेहताब को पुलिस ने शुक्रवार देर रात परसोली के जंगल में मुठभेड़ में मार गिराया। बदमाश के पास एक पिस्टल, रिवॉल्वर, बाइक और कारतूस बरामद किए गए हैं। पुलिस के मुताबिक मेहताब एक शातिर अपराधी था। उस पर मुजफ्फरनगर में लूट, डकैती और रंगदारी सहित 18 से अधिक मुकदमे दर्ज थे। उसने अपने दो अन्य साथियों के साथ मिलकर सर्राफा कारोबारी दादा-पोते से 10 लाख के जेवरात लूट कर सनसनी फैला दी थी। पुलिस मेहताब के दो साथियों को पहले ही मुठभेड़ में गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है।

बुढ़ाना में एसडीएम आवास के पीछे रहने वाले नेमचंद वर्मा 14 सितम्बर को अपने पोते शिवम के साथ बाइक द्वारा अपनी दुकान पर गांव हबीबपुर सीकरी जा रहे थे। सुबह करीब 9 बजे मंदवाडा रोड पर ईख के खेत से निकलकर तीन नकाबपोश बदमाश उनके सामने आ गए। जिन्होंने तमंचे के बल पर सर्राफा कारोबारियों से बाइक रुकवा ली थी।

बदमाशों ने दादा-पोते के साथ मारपीट कर 10 लाख रुपए के सोने-चांदी के जेवर, 4 हजार रुपए व मोबाइल फोन लूट लिया था। बदमाशों ने विरोध करने पर शिवम को चाकू मारकर घायल कर दिया था। बदमाश दोनों दादा-पोते को ईख के खेत में बांधकर धमकी देते हुए फरार हो गए थे। लूट की सूचना से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया था। एसएसपी संजय कुमार वर्मा व एसपी क्राइम इंदु सिद्धार्थ भी मौके पर पहुंचे थे। एसएसपी ने कोतवाली प्रभारी संजीव अत्री को बदमाशों की शीघ्र गिरफ्तारी कर लूट का खुलासा करने के निर्देश दिए थे।

