संक्षेप: कौशांबी के सरायअकिल के पुरखास निवासी मेहंदी अली ने पूरे परिवार के साथ दुर्गा मंदिर में पूरे विधि विधान से मंत्रोच्चार के बीच सनातन धर्म अपना लिया। इस मौके पर हिंदू रक्षा समिति के अलावा अन्य कई लोग मौजूद रहे। 

Thu, 16 Oct 2025 03:55 PMDinesh Rathour कौशांबी
मेहंदी अली से अनुज और सायमा से बनी सौम्या, यूपी में पति-पत्नी और बेटी हुई सनातनी

यूपी में एक और मुस्लिम परिवार ने हिंदू धर्म अपना लिया है। कौशांबी के सरायअकिल के पुरखास निवासी मेहंदी अली ने पूरे परिवार के साथ दुर्गा मंदिर में पूरे विधि विधान से मंत्रोच्चार के बीच सनातन धर्म अपना लिया। इस मौके पर हिंदू रक्षा समिति के अलावा अन्य कई लोग मौजूद रहे। पुरखास निवासी मेहंदी अली हिंदू धर्म में पूरी आस्था रखते थे। सनातनी विचारधारा उन्हें रास आ रही थी। महदी अली ने परिवार समेत मेहंदी अली ने मंझनपुर के दुर्गा मंदिर में हिंदू धर्म अपना लिया। अब मेहंदी अली अनुज प्रताप सिंह के नाम से जाने जाएंगे। उनकी पत्नी सायमा अब सौम्या अनुज सिंह और बेटी उर्वा अब उर्विजा अनुज सिंह के नाम से जानी जाएगी। तीनों ने सनातन धर्म की दीक्षा ले ली है। अनुज प्रताप सिंह का कहना है कि हिंदू धर्म का सार्वभौमिक दर्शन वसुधैव कुटुम्बकम्’ हमें गहरे तक प्रभावित करता रहा।

पूरी दुनिया को एक परिवार मानने वाली यह विचारधारा हमें एकजुट होने की प्रेरणा देती है। वर्षों से हम इसकी ओर आकर्षित थे और आज आखिरकार वैदिक मंत्रों के बीच सनातन का आश्रय ले लिया। उन्होंने कहा कि यह निर्णय परिवार की आपसी सहमति से लिया गया है और अब वे हिंदू रीति-रिवाजों का पालन करेंगे। अनुज प्रताप सिंह वन अंब्रेला चैरिटेबल ट्रस्ट के संस्थापक हैं, जो पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में सक्रिय है। ट्रस्ट के माध्यम से वे वृक्षारोपण, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं पर कार्य कर रहे हैं। इस मौके पर हिंदू रक्षा समिति के वेद प्रताश सत्यार्थी, दीपक मौर्य, शिवम पांडेय, भुवनेश्वर तिावरी, विपिन यादव, हर्षित मिश्रा, आशीष कुमार, उमेश गुप्ता, अजय सिंह आदि लोगों ने अनुज प्रताप सिंह मौजूद रहे।

पहले थे हिंदू, बाद में अपनाया था मुस्लिम धर्म

मेहंदी अली पहले से ही हिंदू थे, लेकिन कुछ समय पहले उन्होंने मुस्लिम धर्म अपना लिया था। उनको जब अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने घर वापसी की ठानी। मेहंदी अली ने न कि खुद सनातन धर्म अपनाया बल्कि बीवी और बच्ची को भी सनातन की दीक्षा दिलाई।