यूपी में सपा-कांग्रेस के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर बैठक 23 नवंबर से, एक-एक सीट पर मंथन होगा
यूपी में सपा-कांग्रेस के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर फाइनल डेट आ गई है। सपा और कांग्रेस के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर दोनों दलों के नेता 23, 24 और 25 नवंबर को बैठेंगे।
लखनऊ, विशेष संवाददाता। यूपी में सपा-कांग्रेस के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर फाइनल डेट आ गई है। यूपी में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर दोनों दलों के नेता 23, 24 और 25 नवंबर को बैठेंगे। सपा की ओर से प्रो. राम गोपाल के साथ कुछ वरिष्ठ नेता भी शामिल होंगे। इसमें एक-एक सीटों पर दोनों दल के नेता आपस में बात करेंगे और जो जहां जीतने की स्थिति में होगा, उसके कोटे में वे सीटें जाएंगी।
मऊ के सपा सांसद राजीव राय ने मीडिया से बातचीत में कहा है कि दोनों दल के नेता सीटों के बंटवारे पर चर्चा 23, 24 और 25 नवंबर को करेंगे। उन्होंने यह भी कहा है कि सीटों की संख्या गठबंधन का आधार नहीं है, जिस पार्टी के पास जिस सीट पर मजबूत उम्मीदवार होगा, वह अपना उम्मीदवार उतारेगी। हमारी प्राथमिकता भारतीय जनता पार्टी को हराने की है। दोनों दलों का मकसद भाजपा को सत्ता से बाहर करना है और इसी लक्ष्य को ध्यान में रखकर सीटों के बंटवारे पर फैसला लिया जाएगा।
आज होने वाली बैठक टली
इससे पहले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच आज यानी 17 नवंबर को सीट बंटवारे पर होने वाली बातचीत फिलहाल टल गई है। कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी की किताब के विमोचन पर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के बीच संक्षिप्त बातचीत हुई। इसके बाद दोनों पार्टियों के बीच बैठक को टाल दिया गया। पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि दोनों के बीच सीट बंटवारे को लेकर एक मसौदे पर भी चर्चा हुई है, पर इसके विवरण का खुलासा नहीं किया है। प्रदेश कांग्रेस के एक नेता ने कहा कि जब दोनों पार्टियों के बीच बातचीत होगी, सभी बातें खुलकर सामने आ जाएंगी। सूत्रों का कहना है कि दोनों दलों के नेता इस मसौदे और अपनी ओर से निर्धारित फॉर्मूले के आधार पर आगे की बातचीत करेंगे। हालांकि, दोनों पार्टियों के बीच सीट की संख्या को लेकर कोई सहमति नहीं बनी है। सपा को सूची तैयार करने के लिए वक्त की दरकार है।
समितियों का गठन जल्द होगा :
प्रदेश कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने बताया कि सीट बंटवारे पर चर्चा के लिए दोनों पार्टियां जल्द समितियों का गठन करेंगी। कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी पूरी निगरानी रखेंगी, वहीं सपा की तरफ से यादव परिवार का कोई सदस्य समिति में शामिल हो सकता है।
लेखक के बारे मेंDeep Pandey
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