Meerut News: युवक ने गंगनहर में लगाई छलांग, पुलिस-गोताखोरों ने बचाई जान
Meerut News: गृह क्लेश से परेशान एक युवक ने नानू गंगनहर पुल से नहर में छलांग लगा दी। पुलिस और गोताखोरों ने उसे सफलतापूर्वक बचा लिया और अस्पताल में भर्ती कराया। युवक का भाई राजन गौतम ने पुलिस और गोताखोरों का आभार व्यक्त किया, जिन्होंने उनके भाई की जान बचाई।
Meerut News: गृह क्लेश से परेशान युवक ने शुक्रवार देर रात नानू गंगनहर पुल से नहर में छलांग लगा दी। कांवड़ यात्रा के मद्देनजर पुल पर तैनात पुलिसकर्मियों और गोताखोरों की ने तुरंत सतर्कता दिखाते हुए युवक को सकुशल बाहर निकाल लिया। पुलिस ने युवक को सीएचसी में भर्ती कराया, साथ ही परिजनों को बुलाकर उन के सुपुर्द कर दिया। गंगानगर थाना क्षेत्र के बक्सर निवासी सौरभ पुत्र कृपाल का अपने घर में विवाद चल रहा है। उसी विवाद के चलते शुक्रवार देर रात वह नानू गंगनहर पुल पर पहुंचा। यह उसने अपने परिजनों को फोन किया और आत्महत्या करने की बात कही।
सौरभ के भाई राजन गौतम ने तत्काल पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही नानू पुल पर तैनात पुलिसकर्मी और गोताखोर सतर्क हो गए। पुलिस टीम के पहुंचने से पहले ही सौरभ ने गंगनहर में छलांग लगा दी। इसके बाद मौके पर मौजूद गोताखोर तत्काल नहर में उतर गए और काफी मशक्कत के बाद उसे सकुशल बाहर निकाल लिया। पुलिस ने उसे तुरंत सीएचसी पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार किया गया। परिजन भी सीएचसी पहुंच गए। सौरभ के भाई राजन गौतम ने इंटरनेट मीडिया पर वीडियो प्रसारित कर सरधना पुलिस और गोताखोरों का आभार जताया। उन्होंने कहा कि पुलिस की तत्परता और गोताखोरों की सक्रियता से उनके भाई की जान बच सकी।
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