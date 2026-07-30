Meerut News: रोडवेज बस के सामने कूदा युवक, चालक के सूझबूझ से बची जान
Meerut News: गुरुवार को दौराला थाने के सामने एक युवक अचानक सहारनपुर रोडवेज बस के आगे कूद गया। चालक ने सूझबूझ से बस को रोककर उसकी जान बचाई। बस डिवाइडर से टकराने से यात्री दहशत में आ गए, पर कोई घायल नहीं हुआ। युवक के परिजन थाने पहुंचे, जहां उसने बताया कि उसका पैर हाईवे पार करते समय फिसल गया।
Meerut News: दौराला थाने के सामने गुरुवार को युवक अचानक सहारनपुर रोडवेज बस के आगे कूद गया। चालक द्वारा अचानक ब्रेक लगाने से रोडवेज बस अनियंत्रित होकर डिवाडर से टकरा गई और सवारियों में चीखपुकार मच गई। चालक ने युवक को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। जानकारी मिलने पर युवक के परिजन भी थाने पहुंच गए थे। थाने पर दी तहरीर में सहारनपुर डिपो की रोडवेज बस के नुकुड़ निवासी चालक जाहिद ने बताया कि वह परिचालक शुभम के साथ रोडवेज बस से सवारियां लेकर मेरठ की ओर जा रहा था। इस दौरान डिवाइडर पर खड़ा नगर पंचायत दौराला के वार्ड छह स्थित बंगला कॉलोनी निवासी 22 वर्षीय चिराग उसकी बस के आगे कूद गया।
उसने सूझबूझ और सतर्कता से बस को रोक कर उसकी जान बचाई। अचानक बस के ब्रेक लगने और डिवाइडर से टकराने से यात्रियों में दहशत फैल गई, गमीनत रही की कोई यात्री घायल नहीं हुआ। थाने पहुंची युवक की दो बहनें उससे लिपटकर रोने लगी। वरिष्ठ उपनिरीक्षक अनिल कुमार ने बताया कि पूछताछ में युवक ने हाईवे पार करने के दौरान पैर फिसलने की जानकारी दी। युवक के परिजन भी थाने पहुंच गए थे। पूछताछ कर विधिक कार्रवाई की जाएगी।
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