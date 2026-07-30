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Meerut News: रोडवेज बस के सामने कूदा युवक, चालक के सूझबूझ से बची जान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मेरठ
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Meerut News: दौराला में एक युवक अचानक बस के सामने कूद गया। चालक ने तुरंत ब्रेक लगाकर युवक की जान बचाई, लेकिन बस अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई। यात्रियों में भय फैल गया, लेकिन कोई घायल नहीं हुआ। युवक की बहनें थाने पर पहुंचकर रोने लगीं। युवक ने बताया कि उसका पैर फिसल गया था।

Meerut News: रोडवेज बस के सामने कूदा युवक, चालक के सूझबूझ से बची जान

Meerut News: दौराला थाने के सामने गुरुवार को युवक अचानक सहारनपुर रोडवेज बस के आगे कूद गया। चालक द्वारा अचानक ब्रेक लगाने से रोडवेज बस अनियंत्रित होकर डिवाडर से टकरा गई और सवारियों में चीखपुकार मच गई। चालक ने युवक को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। जानकारी मिलने पर युवक के परिजन भी थाने पहुंच गए थे। थाने पर दी तहरीर में सहारनपुर डिपो की रोडवेज बस के नुकुड़ निवासी चालक जाहिद ने बताया कि वह परिचालक शुभम के साथ रोडवेज बस से सवारियां लेकर मेरठ की ओर जा रहा था। इस दौरान डिवाइडर पर खड़ा नगर पंचायत दौराला के वार्ड छह स्थित बंगला कॉलोनी निवासी 22 वर्षीय चिराग उसकी बस के आगे कूद गया।

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उसने सूझबूझ और सतर्कता से बस को रोक कर उसकी जान बचाई। अचानक बस के ब्रेक लगने और डिवाइडर से टकराने से यात्रियों में दहशत फैल गई, गमीनत रही की कोई यात्री घायल नहीं हुआ। थाने पहुंची युवक की दो बहनें उससे लिपटकर रोने लगी। वरिष्ठ उपनिरीक्षक अनिल कुमार ने बताया कि पूछताछ में युवक ने हाईवे पार करने के दौरान पैर फिसलने की जानकारी दी। युवक के परिजन भी थाने पहुंच गए थे। पूछताछ कर विधिक कार्रवाई की जाएगी।

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