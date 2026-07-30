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Meerut News: रिश्ता कराने के विवाद में युवक से रंगदारी मांगी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मेरठ
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Meerut News: काजमाबाद गून के एक युवक ने गांव के दो लोगों पर विवाह संबंध को लेकर रंगदारी मांगने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की है। युवक ने बताया कि समझौते का दबाव बनाने के लिए आरोपी ने उसे तमंचा दिखाया।

Meerut News: रिश्ता कराने के विवाद में युवक से रंगदारी मांगी

Meerut News: काजमाबाद गून निवासी एक युवक ने गांव के ही दो लोगों पर रिश्ता कराने के विवाद में रंगदारी मांगने, तमंचा दिखाकर जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। नीरज कुमार पुत्र सुखवीर ने बताया कि गांव निवासी कमल के भाई प्रिंस का रिश्ता कराया था। बाद में पैसों के लेनदेन को लेकर रिश्ता टूट गया। जब तय रकम दो लाख वापस मांगे गए तो कमल और उसके साथियों ने मारपीट की।घटना के बाद से आरोपी समझौते का दबाव बना रहे हैं। कुछ दिन पहले दोनों आरोपियों ने उसे रास्ते में रोक लिया और तमंचा दिखाकर तीन लाख रुपये देने को कहा।

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परतापुर थाना प्रभारी अजय शुक्ला ने बताया कि पीड़ित की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मामले की जांच की जा रही है।

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