Meerut News: शादी का झांसा देकर दुष्कर्म, युवती ने खाया जहर

Meerut News: खरखौदा थाना क्षेत्र निवासी युवती ने शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के मामले में कार्रवाई न होने से आहत होकर बुधवार रात जहर खा लिया। युवती की हालत बिगड़ती देख परिजनों ने उसे मेरठ के अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी हालत में सुधार बनाई जा रही है। मामला दो वर्गों से जुड़ा होने के कारण गांव में तनाव की स्थिति है। पीड़िता के पिता की तहरीर पर पुलिस ने गुरुवार को मुकदमा दर्ज कर आरोपी को हिरासत में ले लिया है। दिल्ली निवासी अनीश थाना क्षेत्र में स्थित एक गांव में अपने मामा के पास रहता है। आरोप है कि आरोपी ने दूसरे वर्ग की युवती को अपने प्रेम में फंसाकर शादी करने का झांसा देते हुए काफी समय से शारीरिक संबंध बनाता रहा।