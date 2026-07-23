Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Meerut News: शादी का झांसा देकर दुष्कर्म, युवती ने खाया जहर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मेरठ
Follow us on Google News
share

Meerut News: खरखौदा थाना क्षेत्र की एक युवती ने शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किए जाने से परेशान होकर जहर खा लिया। उसकी हालत गंभीर होने पर परिवार ने उसे मेरठ के अस्पताल में भर्ती कराया। आरोपी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और मामला दो वर्गों से जुड़ा होने के कारण गांव में तनाव की स्थिति है।

Meerut News: शादी का झांसा देकर दुष्कर्म, युवती ने खाया जहर

Meerut News: खरखौदा थाना क्षेत्र निवासी युवती ने शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के मामले में कार्रवाई न होने से आहत होकर बुधवार रात जहर खा लिया। युवती की हालत बिगड़ती देख परिजनों ने उसे मेरठ के अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी हालत में सुधार बनाई जा रही है। मामला दो वर्गों से जुड़ा होने के कारण गांव में तनाव की स्थिति है। पीड़िता के पिता की तहरीर पर पुलिस ने गुरुवार को मुकदमा दर्ज कर आरोपी को हिरासत में ले लिया है। दिल्ली निवासी अनीश थाना क्षेत्र में स्थित एक गांव में अपने मामा के पास रहता है। आरोप है कि आरोपी ने दूसरे वर्ग की युवती को अपने प्रेम में फंसाकर शादी करने का झांसा देते हुए काफी समय से शारीरिक संबंध बनाता रहा।

पीड़िता द्वारा शादी का दबाव बनाने पर आरोपी फरार हो गया। इससे आहत होकर युवती ने बुधवार रात जहर खा लिया। बेटी की हालत बिगड़ती देख परिजनों ने उसे मेरठ के अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी हालत में सुधार बताया जा रहा है। गुरुवार को पीड़िता के पिता ने थाने में आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। थाना प्रभारी समय पाल अत्री ने बताया कि रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Rape Crime News Meerut Latest News अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।