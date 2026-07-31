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Meerut News: दो लाख की रंगदारी मांगने का आरोप, धमकी दी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मेरठ
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Meerut News: मवाना थाना क्षेत्र के गांव सठला निवासी युवक ने दो लोगों पर रंगदारी मांगने और हत्या की धमकी देने का आरोप लगाया है। आरोपियों ने व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से दो लाख रुपये की मांग की। युवक ने पुलिस से सख्त कार्रवाई करने की मांग की है और कहा कि दोनों आरोपी अवैध कारोबार में संलिप्त हैं।

Meerut News: दो लाख की रंगदारी मांगने का आरोप, धमकी दी

Meerut News: मवाना थाना क्षेत्र के गांव सठला निवासी युवक ने गांव के ही दो लोगों पर दो लाख रुपये की रंगदारी मांगने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाते हुए तहरीर दी है।

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आरोपी की पहचान

पीड़ित का कहना है कि आरोपी पहले भी आपराधिक गतिविधियों में लिप्त रहे हैं और लगातार उसे व उसके परिवार को डरा-धमका रहे हैं। पीड़ित जेसिन पुत्र नजरतुल्ला ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उसके भाई अब्दुल्ला कुवैत में व्यवसाय करते हैं। आरोप है कि गांव के ही सलमान उर्फ सोनू और बाबर पुत्रगण गर्जन्फर ने व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से उसके भाई से दो लाख रुपये की रंगदारी मांगी। भाई द्वारा फोन काट देने के बाद आरोपी कई बार घर पहुंचकर भी रकम की मांग करने लगे और रुपये न देने पर जान से मारने की धमकी दी।

घटना का विवरण

तहरीर के अनुसार 10 जुलाई को दोपहर करीब 12 बजे वह अपने भाई हमजा के साथ मोटरसाइकिल से पेट्रोल डलवाने जा रहा था। आरोप है कि हरिक चौपाल के पास पहले से घात लगाए बैठे दोनों आरोपियों ने उन्हें रोक लिया, गाली-गलौज करते हुए दो लाख रुपये देने की बात कही और धमकी दी कि यदि रकम नहीं दी तो उनकी हत्या कर दी जाएगी और किसी को शव तक नहीं मिलेगा। पीड़ित का कहना है कि मौके पर मौजूद मोहीतन, फैजान सहित अन्य लोगों के आ जाने से आरोपी वहां से चले गए, जिससे बड़ी घटना टल गई।

पुलिस की कार्रवाई

पीड़ित ने यह भी आरोप लगाया है कि दोनों आरोपी चरस और गांजा के अवैध कारोबार में भी संलिप्त हैं। उसने पुलिस से मुकदमा दर्ज कर सख्त कानूनी कार्रवाई किए जाने की मांग की है। मवाना पुलिस का कहना है कि शिकायत प्राप्त हुई है। तहरीर के आधार पर मामले की जांच की जा रही है। जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके अनुसार आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

क्या आरोपियों ने युवक से कितनी रंगदारी मांगी?
आरोपियों ने युवक से दो लाख रुपये की रंगदारी मांगी।
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