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Meerut News: 8, 9 या 10 को मेरठ आ सकते हैं मुख्यमंत्री योगी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मेरठ
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Meerut News: कांवड़ यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संभावित मेरठ दौरे को देखते हुए पुलिस-प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। प्रशासन ने व्यवस्थाओं का जायजा लिया और कांवड़ियों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए निर्देश दिए। पिछले वर्ष भी सीएम ने मेरठ में कांवड़ियों का स्वागत किया था।

Meerut News: 8, 9 या 10 को मेरठ आ सकते हैं मुख्यमंत्री योगी

Meerut News: कांवड़ यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संभावित मेरठ दौरे को देखते हुए पुलिस-प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। हालांकि मुख्यमंत्री के कार्यक्रम की अभी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन संभावना है कि सीएम आठ, नौ अथवा 10 अगस्त को हवाई सर्वेक्षण और कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा करेंगे। इसके तहत ही रविवार को डीएम डॉ. वीके सिंह और एसएसपी अविनाश पांडेय ने शोभित विश्वविद्यालय और दुल्हेड़ा चुंगी क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। ​अधिकारियों ने शोभित विश्वविद्यालय परिसर, प्रवेश मार्ग, पार्किंग, सुरक्षा व्यवस्था और यातायात प्रबंधन का निरीक्षण किया। इसके बाद दुल्हेड़ा चुंगी पहुंचकर कांवड़ यात्रा से जुड़ी साफ-सफाई, जलनिकासी, बैरिकेडिंग, सुरक्षा व्यवस्था और ट्रैफिक प्रबंधन की समीक्षा की। डीएम ने संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि कांवड़ियों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो और हाईवे को अतिक्रमण मुक्त रखते हुए सभी व्यवस्थाएं समय से पूरी कर ली जाएं。

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संवेदनशील स्थानों पर तैयारी

संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती और आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए गए। ​निरीक्षण के दौरान नगर आयुक्त सौरभ गंगवार, मुख्य विकास अधिकारी नूपुर गोयल, नगर निगम, पीडब्लूडी सहित अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। प्रशासन सभी विभागों के बीच समन्वय स्थापित कर तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटा है। ​इस दौरान वार्ड-57 के पार्षद विक्रांत ढाका भी मौके पर मौजूद रहे।

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स्थानीय व्यवस्थाओं पर ध्यान

उन्होंने अधिकारियों के सामने स्थानीय व्यवस्थाओं और कांवड़ियों की सुविधाओं से जुड़े सुझाव रखे और क्षेत्र में बेहतर व्यवस्थाएं सुनिश्चित कराने की बात कही। पिछले वर्ष भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मेरठ आए थे। उन्होंने शोभित विश्वविद्यालय के बाद दुल्हेड़ा चुंगी पर हरिद्वार से लौट रहे शिवभक्तों पर पुष्पवर्षा कर स्वागत किया था। इसी को देखते हुए इस बार भी मुख्यमंत्री के संभावित आगमन की चर्चाएं हैं।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मेरठ दौरा कब हो सकता है?
मुख्यमंत्री का मेरठ दौरा आठ, नौ अथवा 10 अगस्त को संभावित है।
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