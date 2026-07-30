Meerut News: विश्व शांति महायज्ञ के साथ नंदीश्वरद्वीप महामंडल विधान संपन्न
Meerut News: श्री दिगंबर जैन प्राचीन बड़ा मंदिर में अष्टान्हिका महापर्व का समापन विश्व शांति महायज्ञ की पूर्णाहुति के साथ हुआ। समारोह में श्रद्धालुओं ने भगवान श्री शांतिनाथ जी से सुख-शांति एवं समृद्धि की कामना की। मुनि भाव भूषण जी ने आत्मा के शांति, क्षमा, अहिंसा और दया के स्वभाव पर जोर दिया।
Meerut News: श्री दिगंबर जैन प्राचीन बड़ा मंदिर में अष्टान्हिका महापर्व पर चल रहे श्री 1008 नंदीश्वरद्वीप महामंडल विधान का बुधवार को विश्व शांति महायज्ञ की पूर्णाहुति के साथ समापन हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ नित्य जाप्य अनुष्ठान, प्रभु अभिषेक एवं शांतिधारा के साथ हुआ। विधान के अंतिम दिन शांतिधारा मृदुला जैन, शशांक जैन, सुषमा जैन, आशीष जैन, मनीष जैन ने की। इसके पश्चात सभी श्रद्धालुओं ने विश्वशांति महायज्ञ में मंत्रोच्चार के बीच आहुतियां समर्पित कीं। श्रद्धालुओं ने भगवान श्री शांतिनाथ जी के चरणों में माथा टेककर विश्व में सुख-शांति व समृद्धि की मंगल कामना की। विधान की मांगलिक क्रियाएं विधानाचार्य आशीष शास्त्री द्वारा संपन्न कराई गईं।
मुनि भाव भूषण जी महाराज ने कहा कि प्राणी मात्र में विद्यमान आत्मा का मूल स्वभाव शांति, क्षमा, अहिंसा और दया स्वरूप है। यही हमारा शाश्वत स्वभाव और वास्तविक धर्म है। धर्म को केवल शास्त्रों में नहीं, बल्कि स्वयं के आचरण में अवतरित करना होगा‚ तभी परिवार, समाज, राष्ट्र एवं संपूर्ण विश्व का कल्याण संभव है। यही हमारे इस विधान और पाठ का मूल संदेश है। विधान में अध्यक्ष जीवेंद्र जैन, महामंत्री मुकेश जैन‚ मुख्य प्रबंधक मुकेश जैन, अतुल जैन, उमेश जैन, कमल जैन आदि सहयोग रहा।
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