Meerut News: शास्त्रीनगर पहुंचे आसपा नेता, महिलाएं बोलीं- सांसद चंद्रशेखर आजाद भी आएं
Meerut News: शास्त्रीनगर सेक्टर दो में महिलाओं का धरना-प्रदर्शन 104वें दिन भी जारी रहा। आजाद समाज पार्टी के प्रतिनिधिमंडल ने समस्या पर जानकारी ली और सांसद चंद्रशेखर आजाद से मदद की बात कही। महिलाओं ने कहा कि शास्त्रीनगर की सुरक्षा पहले, चुनाव बाद में।
Meerut News: आवास विकास परिषद के अफसरों के खिलाफ एवं अपने आवासों को सेटबैक छोड़ने के नाम पर होने वाली तोड़फोड़ से बचाने के लिए शास्त्रीनगर सेक्टर दो में महिलाओं का धरना-प्रदर्शन बुधवार को 104वें दिन भी जारी रहा।
महिलाओं का धरना
इधर, महिलाओं के बीच धरनास्थल पर आजाद समाज पार्टी के पदाधिकारियों का प्रतिनिधिमंडल पहुंचा। पूरे मामले की जानकारी ली एवं आश्वासन दिया कि वह पूरा मामला सांसद चंद्रशेखर आजाद से संज्ञान में लाएंगे एवं मुद्दा लोकसभा में उठवाएंगे। धरना स्थल पर भाकियू नेता विजय राघव भी पहुंचे। उन्होंने धरनारत महिलाओं शालू शर्मा, राधा गुप्ता से बात की। इसी दौरान आजाद समाज पार्टी के नेताओं का प्रतिनिधिमंडल भी धरनारत महिलाओं के बीच पहुंचा। आसपा नेताओं ने महिलाओं से पूरे मामले की अभी तक की जानकारी ली। उनकी मांगों को भी जाना। प्रतिनिधिमंडल से महिलाओं ने कहा कि सांसद चंद्रशेखर आजाद भी उनके बीच आए। वह चाहती है कि उन्हें न्याय एवं राहत दिलाने के लिए उनकी आवाज को सांसद चंद्रशेखर आजाद संसद में उठाएं। प्रतिनिधिमंडल में पार्टी जिलाध्यक्ष चरण सिंह, महानगर अध्यक्ष हाजी नौशाद, पूर्व मेयर प्रत्याशी मोहम्मद अनस, प्रदेश सचिव डॉ. ओमप्रकाश, संजीव पाल, पिंकल गुर्जर भी रहे। आसपा नेता मोहम्मद अनस ने बताया कि पूरा मामला सांसद चंद्रशेखर आजाद के संज्ञान में लाएंगे।
शास्त्रीनगर बचाओ, तभी वोट पाओ
मेरठ। शास्त्रीनगर सेक्टर दो में धरनास्थल पर महिलाओं ने अपनी आवाज को बुलंद करते हुए बैनर लगा दिया। कहा कि जब तक शास्त्रीनगर नहीं बचेगा हमारा वोट नहीं पड़ेगा। बैनर पर लिखा है कि पहले शास्त्रीनगर बचाओ, फिर वोट मांगने आओ। शास्त्रीनगर का सम्मान, तभी होगा मतदान। शास्त्रीनगर रहेगा सुरक्षित, तभी चुनाव होगा सुनिश्चित। शास्त्रीनगर बचाओ, कभी वोट पाओ। महिलाओं ने आवाज बुलंद करते हुए कहा कि शास्त्रीनगर की अनदेखी बंद करो, वरना चुनाव का बहिष्कार करो। उनकी एक ही पुकार शास्त्रीनगर बचाओ तभी स्वीकार। कहा कि शास्त्रीनगर की सुरक्षा पहले, चुनाव बाद में।
सामान्य प्रश्न
लेखक के बारे मेंSalim Ahmad
शॉर्ट बायो: सलीम अहमद पिछले करीब 30 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में हिन्दुस्तान मेरठ में उद्योग, व्यापार और कारोबार बीट कवर कर रहे हैं।
परिचय एवं अनुभव
सलीम अहमद मीडिया जगत का एक प्रतिष्ठित नाम हैं जिन्हें पत्रकारिता में 30 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान, मेरठ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में उद्योग, व्यापार और कारोबार पर केंद्रित खबरें करते हैं। उन्होंने प्रिंट एवं डिजिटल कंटेंट के बदलते ट्रेंड्स और पाठकों की रुचि पर मजबूत पकड़ बनाई है।
कॅरियर का सफर
सलीम अहमद ने कॅरियर की शुरुआत 1996 में राष्ट्रीय सहारा जैसे प्रमुख अखबार से की जहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। इसके बाद 2000 से 2006 तक अमर उजाला के साथ जुड़े रहे। 2006 में हिन्दुस्तान से जुड़कर काम शुरू किया और वर्तमान में उद्योग, व्यापार और कारोबार क्षेत्र में रिपोर्टिंग कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
बीए और मास कम्युनिकेशन में डिग्री हासिल की। सलीम कारोबार, उद्योग, व्यापार बीट पर कमांड होने के साथ बिजली, वन विभाग और अन्य जुड़े विषयों पर अच्छी पकड़ रखते हैं।
विजन
उद्योग, व्यापार, कारोबार, फिल्म-इंटरटेनमेंट विषयों पर सलीम की गहरी समझ है। उन्होंने कई सेलिब्रिटी के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किए हैं। सलीम का मानना है कि पत्रकारिता की नींव तथ्यपरकता और विश्वसनीयता है। इसको केंद्रित करते हुए उनका लक्ष्य पाठकों को सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
उद्योग और कारोबार पर मजबूत पकड़ है। निर्यात और खेल उद्योग की खबरों में उन्हें महारत हासिल है।
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