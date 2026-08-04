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Meerut News: बाइक सवार ने मॉर्निंग वॉक कर रही महिला से छेड़छाड़ की

By Vinay Sharma
हिन्दुस्तान, मेरठ
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Meerut News: लोहियानगर थाना क्षेत्र में एक महिला के साथ सुबह की सैर के दौरान अश्लील हरकत हुई। अज्ञात बाइक सवार ने अचानक महिला को निशाना बनाया और फरार हो गया। घटना ने महिला सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है।

Meerut News: बाइक सवार ने मॉर्निंग वॉक कर रही महिला से छेड़छाड़ की

Meerut News: लोहियानगर थाना क्षेत्र में मॉर्निंग वॉक पर निकली महिला के साथ सरेराह हुई अश्लील हरकत ने महिला सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। पीटीएस प्रथम गेट के पास पीछे से तेज रफ्तार में आए एक अज्ञात बाइक सवार ने महिला से अश्लील हरकत की और मौके से फरार हो गया। अचानक हुए हमले से महिला घबरा गई। पुलिस ने पीड़िता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। शास्त्रीनगर निवासी एक महिला शनिवार सुबह अपनी सहेली के साथ मॉर्निंग वॉक पर निकली थी। दोनों पीटीएस के पास से काजीपुर की ओर जा रही थीं। आरोप है कि सुबह के समय पीटीएस प्रथम गेट के निकट पीछे से तेज गति में आए एक बाइक सवार ने महिला के पास पहुंचकर उसके साथ अश्लील हरकत की।

वारदात इतनी अचानक हुई कि महिला कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गई और आरोपी बाइक मोड़कर तेज रफ्तार से फरार हो गया। महिला के शोर मचाने पर आसपास मौजूद लोगों ने आरोपी का पीछा करने का प्रयास किया, लेकिन वह हाथ नहीं आया। उसने पुलिस को सूचना देकर आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। पीड़िता का कहना है कि सुबह के समय भी महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। लोहियानगर थाना पुलिस ने पीड़िता की तहरीर के आधार पर संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। घटनास्थल और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। पुलिस का कहना है कि आरोपी को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

Vinay Sharma

लेखक के बारे में

Vinay Sharma

शॉर्ट बायो :

विनय शर्मा बीते 16 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में हिन्दुस्तान मेरठ में वेस्ट यूपी में क्राइम बीट संभाल रहे हैं। वह मेरठ में क्राइम टीम का नेतृत्व कर रहे हैं।


परिचय एवं अनुभव :

विनय शर्मा प्रिंट मीडिया में प्रतिष्ठित नाम हैं और पत्रकारिता में 16 साल का अनुभव है। वर्तमान में हिन्दुस्तान की मेरठ यूनिट में बतौर चीफ क्राइम रिपोर्टर कार्यरत हैं। हिन्दुस्तान में वर्ष 2016 से लगातार कार्यरत हैं और अपराध की बड़ी घटनाओं की कवरेज में मजबूत पकड़ रखते हैं।


कॅरियर का सफर :

विनय शर्मा ने अपना कॅरियर वर्ष 2010 में दैनिक जागरण से शुरू किया। यहीं से उन्होंने पत्रकारिता के बुनियादी सिद्धांतों को समझा। वर्ष 2016 में हिन्दुस्तान मीडिया से जुड़े और वेस्ट यूपी में काम शुरू किया। फिलहाल में वेस्ट यूपी में क्राइम संभाल रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

ग्रेजुएशन और मास कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट होने के बाद दैनिक जागरण में ज्वाइन किया। क्राइम की घटनाओं की कवरेज के साथ ही साफ्ट स्टोरी कवरेज भी कर रहे हैं।


विजन

अपराध और आतंकी घटनाओं की कवरेज में विनय शर्मा को गहरी समझ है। इन्होंने कई बड़े प्रकरण में एक्सक्लूसिव और ब्रेकिंग खबरें दी हैं। साथ ही कई बड़े मामलों में कवरेज भी दी है। विनय शर्मा का लक्ष्य है कि प्रमाणिक तथ्यों के आधार पर पाठकों तक सही और सटीक जानकारी पहुंचाई जाए।


विशेषज्ञता

अपराध, एंटी करप्शन, ईओडब्ल्यू, सीआईडी, सीबीआई और एंटी टेररिस्ट स्क्वायड समेत जेल बीट कवरेज।

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