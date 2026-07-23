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Meerut News: जिसौरी में जंगली जानवर ने बकरियों का किया शिकार, मचा हड़कंप

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मेरठ
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Meerut News: मुंडाली थाना क्षेत्र के गांव जिसौरी में एक जंगली जानवर ने बुधवार रात बकरियों पर हमला किया। इस हमले में 3 बकरियों की मौत हो गई और अन्य घायल हो गईं, जिनमें से 4 की हालत गंभीर है। ग्रामीणों का मानना है कि यह तेंदुए का हमला है। पुलिस और वन विभाग ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

Meerut News: जिसौरी में जंगली जानवर ने बकरियों का किया शिकार, मचा हड़कंप

Meerut News: मुंडाली थाना क्षेत्र के गांव जिसौरी में बुधवार देर रात किसी जंगली जानवर ने पशु पालक के अहाते में बंधी करीब एक दर्जन बकरियों पर हमला बोल दिया। जानवर के हमले से तीन बकरियों की मौत हो गई। इसके अलावा बाकी सभी घायल हैं। जिनमें से चार की हालत गंभीर बनी हुई हैं। ग्रामीण को अंदेशा है कि यह तेंदुए का हमला है। सूचना पर पुलिस व वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और मामले की जानकारी ली। पुलिस ने गांव में लगे सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले, लेकिन कोई सुराग हाथ नहीं लगा। गुलहसन पुत्र वकीद निवासी गांव जिसौरी ने बताया कि वह बकरियां पालकर अपनी आजीविका चलाता है।

उसके पास 13 बकरियां थी। बुधवार रात सभी अहाते में ही बंधी हुई थी कि रात में किसी जंगली जानवर ने बकरियों पर हमला कर दिया। हमले में तीन बकरियों की मौत हो गई जबकि बाकी सभी घायल है, जिनमें चार की हालत नाजुक है। गुरुवार तड़के जागने पर उसने बकरियों का हाल देखा तो दंग रह गया। मौके पर ग्रामीणों की भीड़ लग गई। संभवतः ग्रामीण इसे तेंदुए का हमला मान रहे हैं। सूचना पर पुलिस, वन विभाग, पशु चिकित्सक व राजस्व टीम ने मौका मुआयना किया। गांव में लगे सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। बकरियों पर हमले के बाद गांव में दहशत का माहौल है। थाना प्रभारी देवेन्द्र मिश्र का कहना है कि पीड़ित की तहरीर पर अज्ञात हमलावर में केस दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। वहीं पीड़ित गुलहसन ने बताया कि उसका कई लाख रुपये का नुकसान हो गया। हालांकि अधिकारियों ने उसे प्रशासन की ओर से मदद दिलाने का आश्वासन दिया है।

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