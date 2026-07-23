Meerut News: जिसौरी में जंगली जानवर ने बकरियों का किया शिकार, मचा हड़कंप

Meerut News: जिसौरी में जंगली जानवर ने बकरियों का किया शिकार, मचा हड़कंप
Meerut News: मुंडाली थाना क्षेत्र के गांव जिसौरी में एक जंगली जानवर ने बुधवार रात बकरियों पर हमला किया। इस हमले में 3 बकरियों की मौत हो गई और अन्य घायल हो गईं, जिनमें से 4 की हालत गंभीर है। ग्रामीणों का मानना है कि यह तेंदुए का हमला है। पुलिस और वन विभाग ने मामले की जांच शुरू कर दी है।
Meerut News: मुंडाली थाना क्षेत्र के गांव जिसौरी में बुधवार देर रात किसी जंगली जानवर ने पशु पालक के अहाते में बंधी करीब एक दर्जन बकरियों पर हमला बोल दिया। जानवर के हमले से तीन बकरियों की मौत हो गई। इसके अलावा बाकी सभी घायल हैं। जिनमें से चार की हालत गंभीर बनी हुई हैं। ग्रामीण को अंदेशा है कि यह तेंदुए का हमला है। सूचना पर पुलिस व वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और मामले की जानकारी ली। पुलिस ने गांव में लगे सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले, लेकिन कोई सुराग हाथ नहीं लगा। गुलहसन पुत्र वकीद निवासी गांव जिसौरी ने बताया कि वह बकरियां पालकर अपनी आजीविका चलाता है।
उसके पास 13 बकरियां थी। बुधवार रात सभी अहाते में ही बंधी हुई थी कि रात में किसी जंगली जानवर ने बकरियों पर हमला कर दिया। हमले में तीन बकरियों की मौत हो गई जबकि बाकी सभी घायल है, जिनमें चार की हालत नाजुक है। गुरुवार तड़के जागने पर उसने बकरियों का हाल देखा तो दंग रह गया। मौके पर ग्रामीणों की भीड़ लग गई। संभवतः ग्रामीण इसे तेंदुए का हमला मान रहे हैं। सूचना पर पुलिस, वन विभाग, पशु चिकित्सक व राजस्व टीम ने मौका मुआयना किया। गांव में लगे सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। बकरियों पर हमले के बाद गांव में दहशत का माहौल है। थाना प्रभारी देवेन्द्र मिश्र का कहना है कि पीड़ित की तहरीर पर अज्ञात हमलावर में केस दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। वहीं पीड़ित गुलहसन ने बताया कि उसका कई लाख रुपये का नुकसान हो गया। हालांकि अधिकारियों ने उसे प्रशासन की ओर से मदद दिलाने का आश्वासन दिया है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।