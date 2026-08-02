Meerut News: विधवा ने लगाया जमीन पर कब्जे का आरोप
Meerut News: पल्लवपुरम क्षेत्र की इंद्रलोक कालोनी निवासी एक विधवा बसीला ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने आरोप लगाया कि नंगली आजड़ गांव के पिता-पुत्र ने उनकी जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की और उनके बेटे के साथ मारपीट की। पुलिस ने जांच का आश्वासन दिया है।
Meerut News: थाना पल्लवपुरम क्षेत्र के इंद्रलोक कालोनी डौरली निवासी एक विधवा ने रविवार को थाने पहुंच कर नंगली आजड़ गांव के जंगल में स्थित जमीन पर पड़ोसी किसान पिता पुत्र पर कब्जा करने का प्रयास का आरोप लगाया। पीड़िता ने पुलिस को जानकारी देते हुए आरोपी पिता पुत्र के खिलाफ तहरीर दी। थाने पर दी तहरीर में रोशनपुर डौरली की इंद्रलोक कॉलोनी निवासी विधवा बसीला ने बताया कि नगली आजड़ के जंगल में उसकी कृषि भूमि है। उसकी भूमि पर पड़ोसी किसान नगली आजड़ गांव निवासी पिता पुत्र जबरन कब्जा करना चाहते हैं। 29 जुलाई की सुबह करीब नौ बजे आरोपी पिता पुत्र उसकी जमीन पर पहुंचे और गालीगलौज की।
विरोध करने पर दोनों ने उसके बेटे जाहिद के साथ मारपीट कर जान से मारने की धमकी दी। मारपीट में उसके बेटा पैर में चोट लगने से घायल हो गया था। शोर सुनकर आसपास के किसानों को आता देख आरोपी पिता पुत्र भाग गए थे। इंस्पेक्टर दौराला सुमन कुमार सिंह ने बताया की जांच कराकर विधिक कार्रवाई की जाएगी।
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