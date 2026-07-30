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Meerut News: अगस्त की शुरुआत में अच्छी बारिश के आसार

By Praveen Dixit
हिन्दुस्तान, मेरठ
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Meerut News: मेरठ सहित वेस्ट यूपी में आज और कल बारिश केवल कुछ हिस्सों में सीमित रह सकती है। मौसम विभाग का कहना है कि अगस्त के पहले हफ्ते में व्यापक और तेज बारिश की संभावना है। जून-जुलाई में मेरठ में सामान्य से 115 फीसदी अधिक बारिश हुई है, जिससे किसानों को राहत मिलने की उम्मीद है।

Meerut News: अगस्त की शुरुआत में अच्छी बारिश के आसार

Meerut News: मेरठ सहित वेस्ट यूपी में आज और कल बारिश केवल कुछ हिस्सों में ही सीमित रह सकती है, लेकिन अगस्त की शुरुआत अच्छी बारिश के साथ होने की उम्मीद है। बुधवार को भी मेरठ में कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हुई, जबकि अधिकांश हिस्से सूखे रहे। मौसम विभाग के अनुसार 48 घंटे तक वेस्ट यूपी में व्यापक और अच्छी बारिश के आसार नहीं हैं। इस अवधि में बारिश केवल कुछ हिस्सों में ही सीमित रह सकती है, लेकिन एक से चार अगस्त तक वेस्ट यूपी में व्यापक और तेज बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार अगस्त का पहला हफ्ता पूरे क्षेत्र में अच्छी बारिश के साथ गुजरने की उम्मीद है।

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तापमान की स्थिति

वहीं, बुधवार को मेरठ में दिन-रात का तापमान क्रमश: 32.6 एवं 24 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ जो सामान्य से 0.1 एवं 1.5 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज हुए। मंगलवार के सापेक्ष दिन में 4.7 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई जबकि रात में 0.9 डिग्री सेल्सियस की कमी आई। मेरठ का एक्यूआई 73 दर्ज हुआ जो संतोषजनक श्रेणी में है।

जून-जुलाई में बारिश का आंकड़ा

मेरठ में जून-जुलाई सामान्य से दुगुनी बारिश

अलनीनो के साये में मेरठ में मानसून सीजन के शुरुआती दो महीने अच्छे गुजरे हैं। जून-जुलाई में मेरठ में 308.3 मिमी औसत सामान्य बारिश होनी चाहिए, जबकि इन दोनों महीनों में 664.7 मिमी बारिश दर्ज की गई। ऐसे में जून-जुलाई में मेरठ में सामान्य से 115 फीसदी अधिक बारिश हो चुकी है। अगस्त के शुरुआती हफ्ते में भी अच्छी बारिश की उम्मीद से किसानों को राहत मिल सकती है। निजी एजेंसी स्काईमेट वेदर के अनुसार अगस्त के बाकी दिनों में यदि बारिश सामान्य से कम भी हुई तो खेती ज्यादा प्रभावित नहीं होगी।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

क्या वेस्ट यूपी में अगस्त महीने में बारिश की संभावना है?
हाँ, मौसम विभाग के अनुसार अगस्त के पहले हफ्ते में व्यापक और तेज बारिश होने की उम्मीद है।
Praveen Dixit

लेखक के बारे में

Praveen Dixit

शॉर्ट बायो : प्रवीण दीक्षित पिछले 20 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में हिन्दुस्तान मेरठ में उच्च शिक्षा, मौसम एवं प्रदूषण बीट पर काम कर रहे हैं।


परिचय एवं अनुभव

प्रवीण दीक्षित भारतीय मीडिया जगत का एक प्रतिष्ठित नाम हैं जिन्हें पत्रकारिता में 20 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान में (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) उच्च शिक्षा, मौसम एवं प्रदूषण बीट पर काम कर रहे हैं। 2008 से इस भूमिका में रहते हुए उन्होंने कंटेंट के बदलते ट्रेंड्स और पाठकों की रुचि पर मजबूत पकड़ बनाई है।


कॅरियर का सफर

प्रवीण दीक्षित ने अपने कॅरियर की शुरुआत 2006 में अमर उजाला अखबार से की। यहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2008 में हिन्दुस्तान के साथ जुड़े। अमर उजाला और हिन्दुस्तान दोनों ही समाचार पत्रों में उन्हें शिक्षा, मौसम और पर्यावरण बीट पर काम करने का मौका मिला। 2008 से वे हिन्दुस्तान में लगातार इन बीट को कवर कर रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

बीएससी बायोलॉजी, बीएड के साथ-साथ हिन्दी और पत्रकारिता में स्नातकोत्तर होने से प्रवीण को विज्ञान, हिन्दी और पत्रकारिता का विशेष संयोजन मिला। इसी वजह से वह शिक्षा, विशेष रूप से उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा पर कमांड के साथ ही इनोवेशन, रिसर्च और डाटा विश्लेषण पर केंद्रित स्टोरीज़ लिख रहे हैं।


उच्च शिक्षा और लक्ष्य

उच्च शिक्षा, मौसम और इससे जुड़े रिसर्च के विषयों पर प्रवीण की गहरी समझ है। उच्च शिक्षा में उन्होंने अनेक एक्सक्लूसिव स्टोरी ब्रेक की हैं। प्रवीण का मानना है कि पत्रकारिता की नींव तथ्यपरकता और विश्वसनीयता के साथ सटीक सूचना देने पर केंद्रित है। इसी को केंद्रित करते हुए उनका लक्ष्य पाठकों को सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।


विशेषज्ञता

उच्च एवं तकनीकी शिक्षा, शोध, यूजीसी, एआईसीटीई और एनसीटीई । डाटा विश्लेषण और इस पर केंद्रित समाचार
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