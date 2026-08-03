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Meerut News: थाने के पीछे चल रही हथियार फैक्ट्री पकड़ी, 21 तमंचों संग तस्कर दबोचा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मेरठ
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Meerut News: लालकुर्ती थाने के पीछे एक शातिर हथियार तस्कर तजम्मुल को एसटीएफ ने गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से 21 तमंचे बरामद किए गए जो वह मुजफ्फरनगर सप्लाई करने जा रहा था। उसका पुराना अपराधिक रिकॉर्ड है और इससे पहले भी 37 तमंचों के साथ पकड़ा जा चुका है।

Meerut News: थाने के पीछे चल रही हथियार फैक्ट्री पकड़ी, 21 तमंचों संग तस्कर दबोचा

Meerut News: लालकुर्ती थाने के पीछे ही मकान में शातिर हथियार तस्कर तमंचा फैक्ट्री चला रहा था। आरोपी हथियार तस्कर तजम्मुल को एसटीएफ ने लालकुर्ती टेलीफोन एक्सचेंज के पास गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के थैले से 21 तमंचे बरामद किए गए, जिन्हें वह मुजफ्फरनगर सप्लाई करने जा रहा था। आरोपी का पुराना अपराधिक रिकॉर्ड है और पूर्व में भी 37 तमंचों के साथ मुजफ्फरनगर में गिरफ्तार हो चुका है। कांवड़ के दौरान केसरिया गमछा डालकर और कांवड़िये का वेश बनाकर हथियार तस्करी कर रहा था। इस मामले में लालकुर्ती थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया है, फिलहाल गिरोह के बाकी सदस्यों की तलाश की जा रही है। एसटीएफ को हथियारों की तस्करी करने वाले गिरोह को लेकर इनपुट मिला था। कार्रवाई करते हुए शनिवार शाम एसटीएफ ने लालकुर्ती में बीएसएनएल ऑफिस के सामने वाले रास्ते पर एक संदिग्ध को दबोच लिया। आरोपी के पास जो बैग था, उसमें से 21 तमंचे बरामद हुए। पूछताछ की तो आरोपी की पहचान तजम्मुल निवासी खैरनगर डॉ. सैन वाली गली देहली गेट के रूप में हुई। आरोपी ने पूछताछ में बताया कि वह पिछले पांच-छह साल से ये काम कर रहा है। बताया कि 315 बोर का तमंचा करीब पांच हजार रुपये में बेच रहा था। आरोपी वर्ष 2022 में 37तमंचों के साथ मुजफ्फरनगर के चरथावल में भी पकड़ा जा चुका है। उस समय भी जेल गया था। जमानत पर छूटने के बाद आरोपी ने लालकुर्ती छोटा बाजार में अपने भाई के मकान को किराये पर लिया। इसी मकान में तमंचा फैक्ट्री चला रहा था। लालकुर्ती थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया है। दूसरी ओर, तजम्मुल के साथियों की तलाश में पुलिस टीम को लगाया गया है.

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थाने के पीछे ही चला रहा था हथियार फैक्ट्री

आरोपी तजम्मुल के भाई का मकान लालकुर्ती थाने के पीछे ही है। इसी मकान पर पुलिस ने दबिश देकर यहां पर हथियार बनाने का सामान, वेल्डिंग मशीन, शिकंजा और वेल्डिंग रॉल बरामद किया। पूछताछ में खुलासा हुआ कि मुजफ्फरनगर के जौला से नाल और बाकी सामान उठाकर लाता था। इसके बाद लालकुर्ती थाने के पीछे वाले मकान में ही इन्हें जोड़कर तमंचे बनाता था, बाद में हथियारों की सप्लाई करता था.

चेकिंग से बचने को केसरिया गमछा डालकर निकला था आरोपी

पूरे प्रदेश में कांवड़ को लेकर सुरक्षा कड़ी है। हालांकि इसी दौरान आरोपी तजम्मुल अपने साथियों के साथ हथियारों की डिलीवरी करने के लिए निकला था। पुलिस की चेकिंग से बचने के लिए आरोपी ने कांवड़िये का वेश बनाया था। पुलिस की एक टीम को छानबीन के लिए जौला भी भेजा गया है। पता किया जा रहा है कि वहां कौन आरोपी सामान भेज रहा था.

वर्जन

एसटीएफ को एक हथियार तस्कर की जानकारी मिली थी। इसी आरोपी तजम्मुल को 21 तमंचों के साथ गिरफ्तार किया गया है। आरोपी पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई कराई जा रही है।

अविनाश पांडेय, एसएसपी मेरठ।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

आरोपी तजम्मुल को कहाँ से गिरफ्तार किया गया?
आरोपी तजम्मुल को लालकुर्ती टेलीफोन एक्सचेंज के पास गिरफ्तार किया गया।
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