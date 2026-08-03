Meerut News: थाने के पीछे चल रही हथियार फैक्ट्री पकड़ी, 21 तमंचों संग तस्कर दबोचा

Meerut News: लालकुर्ती थाने के पीछे ही मकान में शातिर हथियार तस्कर तमंचा फैक्ट्री चला रहा था। आरोपी हथियार तस्कर तजम्मुल को एसटीएफ ने लालकुर्ती टेलीफोन एक्सचेंज के पास गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के थैले से 21 तमंचे बरामद किए गए, जिन्हें वह मुजफ्फरनगर सप्लाई करने जा रहा था। आरोपी का पुराना अपराधिक रिकॉर्ड है और पूर्व में भी 37 तमंचों के साथ मुजफ्फरनगर में गिरफ्तार हो चुका है। कांवड़ के दौरान केसरिया गमछा डालकर और कांवड़िये का वेश बनाकर हथियार तस्करी कर रहा था। इस मामले में लालकुर्ती थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया है, फिलहाल गिरोह के बाकी सदस्यों की तलाश की जा रही है। एसटीएफ को हथियारों की तस्करी करने वाले गिरोह को लेकर इनपुट मिला था। कार्रवाई करते हुए शनिवार शाम एसटीएफ ने लालकुर्ती में बीएसएनएल ऑफिस के सामने वाले रास्ते पर एक संदिग्ध को दबोच लिया। आरोपी के पास जो बैग था, उसमें से 21 तमंचे बरामद हुए। पूछताछ की तो आरोपी की पहचान तजम्मुल निवासी खैरनगर डॉ. सैन वाली गली देहली गेट के रूप में हुई। आरोपी ने पूछताछ में बताया कि वह पिछले पांच-छह साल से ये काम कर रहा है। बताया कि 315 बोर का तमंचा करीब पांच हजार रुपये में बेच रहा था। आरोपी वर्ष 2022 में 37तमंचों के साथ मुजफ्फरनगर के चरथावल में भी पकड़ा जा चुका है। उस समय भी जेल गया था। जमानत पर छूटने के बाद आरोपी ने लालकुर्ती छोटा बाजार में अपने भाई के मकान को किराये पर लिया। इसी मकान में तमंचा फैक्ट्री चला रहा था। लालकुर्ती थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया है। दूसरी ओर, तजम्मुल के साथियों की तलाश में पुलिस टीम को लगाया गया है.