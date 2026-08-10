Meerut News: हर्रा में सरेराह युवक की बेल्ट से बेरहमी से पिटाई, वीडियो वायरल

Meerut News: कस्बा हर्रा में रविवार को मामूली विवाद को लेकर दो युवकों ने पांचली बुजुर्ग गांव निवासी एक युवक की सरेराह बेल्ट और लाठी डंडो से जमकर पिटाई कर दी। युवक के साथ मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मामला चर्चा में आ गया। वायरल वीडियो में आरोपी पीड़ित युवक को घेरकर उसके साथ मारपीट करते दिखाई दे रहे हैं। घटना के दौरान आसपास मौजूद लोगों ने बीच-बचाव कर युवक को बचाने का प्रयास किया, लेकिन आरोप है कि दबंग हमलावरों ने लोगों की मौजूदगी में भी पिटाई जारी रखी। हालांकि उक्त वीडियो की आपका अपना हिन्दुस्तान पुष्टि नहीं करता है।

बताया गया कि रविवार को युवक किसी काम से हर्रा आया था। इसी दौरान दो युवकों से उसका विवाद हो गया। देखते ही देखते कहासुनी मारपीट में बदल गई। आरोप है कि दोनों युवकों ने दूसरे गांव के युवक को पकड़ लिया और सरे राह बेल्ट आदि से पीटना शुरू कर दिया। अचानक हुई मारपीट से मौके पर अफरातफरी मच गई। पीड़ित की चीख-पुकार सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और उसे बचाने का प्रयास किया। वायरल वीडियो में कुछ लोग आरोपियों को रोकने और पीड़ित को बचाने की कोशिश करते दिखाई दे रहे हैं। हालांकि, आरोप है कि आरोपियों ने लोगों की बात नहीं मानी और पीड़ित को लगातार पीटते रहे। इस दौरान मौके पर मौजूद किसी व्यक्ति ने पूरी घटना का वीडियो अपने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड कर लिया। बाद में यही वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो सामने आने के बाद स्थानीय लोगों में घटना को लेकर नाराजगी है। लोगों का कहना है कि सार्वजनिक स्थान पर युवक को जिस तरह से पीटा गया, उससे राहगीरों में भी दहशत का माहौल बन गया। उधर, मामले को लेकर थाना प्रभारी गौरव सिंह का कहना है कि अभी तक पीड़ित पक्ष थाने पर नहीं आया है। शिकायत व साक्ष्यों के आधार पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।