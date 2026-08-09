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Meerut News: चलती बाइक पर युवक-युवती ने की अश्लील हरकतें, वीडियो वायरल

By Vinay Sharma
हिन्दुस्तान, मेरठ
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Meerut News: मेरठ में दिल्ली-देहरादून हाईवे पर चलती बाइक पर युवक-युवती की अश्लील हरकतों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो की पुष्टि न होने के बावजूद पुलिस युवक-युवती की पहचान के लिए जांच कर रही है। सोशल मीडिया पर लोगों ने नाराजगी जताते हुए कार्रवाई की मांग की है।

Meerut News: चलती बाइक पर युवक-युवती ने की अश्लील हरकतें, वीडियो वायरल

Meerut News: मेरठ। दिल्ली-देहरादून हाईवे पर चलती बाइक पर युवक-युवती की अश्लील हरकतों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो मेरठ के परतापुर थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। हालांकि हिन्दुस्तान समाचार पत्र वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। वीडियो में मेरठ नंबर की बाइक पर सवार युवक और युवती बीच सड़क पर आपत्तिजनक हरकतें करते दिखाई दे रहे हैं। वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने नाराजगी जताई। पुलिस से युवक-युवती के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस बाइक के नंबर और अन्य साक्ष्यों के जरिए युवक-युवती की पहचान कर सकती है।

हालांकि, वीडियो कब का है और इसमें दिखाई दे रहे युवक-युवती कौन हैं, इसकी अभी पुष्टि नहीं हुई है। पुलिस जांच के बाद ही पूरे मामले की वास्तविक स्थिति स्पष्ट होगी।

Vinay Sharma

लेखक के बारे में

Vinay Sharma

शॉर्ट बायो :

विनय शर्मा बीते 16 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में हिन्दुस्तान मेरठ में वेस्ट यूपी में क्राइम बीट संभाल रहे हैं। वह मेरठ में क्राइम टीम का नेतृत्व कर रहे हैं।


परिचय एवं अनुभव :

विनय शर्मा प्रिंट मीडिया में प्रतिष्ठित नाम हैं और पत्रकारिता में 16 साल का अनुभव है। वर्तमान में हिन्दुस्तान की मेरठ यूनिट में बतौर चीफ क्राइम रिपोर्टर कार्यरत हैं। हिन्दुस्तान में वर्ष 2016 से लगातार कार्यरत हैं और अपराध की बड़ी घटनाओं की कवरेज में मजबूत पकड़ रखते हैं।


कॅरियर का सफर :

विनय शर्मा ने अपना कॅरियर वर्ष 2010 में दैनिक जागरण से शुरू किया। यहीं से उन्होंने पत्रकारिता के बुनियादी सिद्धांतों को समझा। वर्ष 2016 में हिन्दुस्तान मीडिया से जुड़े और वेस्ट यूपी में काम शुरू किया। फिलहाल में वेस्ट यूपी में क्राइम संभाल रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

ग्रेजुएशन और मास कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट होने के बाद दैनिक जागरण में ज्वाइन किया। क्राइम की घटनाओं की कवरेज के साथ ही साफ्ट स्टोरी कवरेज भी कर रहे हैं।


विजन

अपराध और आतंकी घटनाओं की कवरेज में विनय शर्मा को गहरी समझ है। इन्होंने कई बड़े प्रकरण में एक्सक्लूसिव और ब्रेकिंग खबरें दी हैं। साथ ही कई बड़े मामलों में कवरेज भी दी है। विनय शर्मा का लक्ष्य है कि प्रमाणिक तथ्यों के आधार पर पाठकों तक सही और सटीक जानकारी पहुंचाई जाए।


विशेषज्ञता

अपराध, एंटी करप्शन, ईओडब्ल्यू, सीआईडी, सीबीआई और एंटी टेररिस्ट स्क्वायड समेत जेल बीट कवरेज।

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