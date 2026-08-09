Meerut News: आपत्तिजनक वीडियो वायरल कर दी जान की धमकी
Meerut News: कंकरखेड़ा थाना क्षेत्र के एक गांव में एक युवक पर महिला का आपत्तिजनक वीडियो वायरल करने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप है। पीड़ित परिवार ने आरोपी के खिलाफ थाने में तहरीर दी है। घटना में लगभग 2 साल पहले एक होटल में हुई अनैतिक गतिविधि से संबंधित है।
Meerut News: कंकरखेड़ा थाना क्षेत्र के एक गांव में आपत्तिजनक वीडियो वायरल करने और जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है। पीड़ित परिवार ने आरोपी के खिलाफ कंकरखेड़ा थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि गांव के ही एक युवक ने करीब 2 साल पहले एक महिला को बहला-फुसलाकर कंकरखेड़ा क्षेत्र के एक होटल में ले जाकर गलत काम किया था। इसी दौरान आरोपी ने महिला का आपत्तिजनक वीडियो अपने मोबाइल में बना लिया था। कुछ समय बाद आरोपी ने वह वीडियो अपने दोस्तों को भेज दिया।
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