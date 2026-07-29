Meerut News: रसुलपुर मढ़ी संघर्ष में दो और आरोपी गिरफ्तार

Meerut News: रोहटा थाना क्षेत्र के गांव रसूलपुर मढ़ी में एक सप्ताह पहले प्रधान पति और पड़ोसी के बीच चबूतरे के विवाद को लेकर हुए संघर्ष में पुलिस ने बुधवार को दो आरोपियों को मेरठ मेडिकल कॉलेज के गेट के सामने से हिरासत में ले लिया। पूछताछ के बाद पुलिस ने कोर्ट में पेश किया जहां से जेल भेज दिया। रसूलपुर मढ़ी के ग्राम प्रधान पति दीपक का पड़ोसी आशु के साथ में चबूतरे को लेकर विवाद चला आ रहा है। बीते बुधवार की दोपहर को दोनों पक्षों के लोगों में आमने-सामने आ गए थे। कहासुनी होते-होते मारपीट हो गई थी। पथराव में प्रधान पति दीपक प्रधान, आशु, अंकुर, मनोज, हेम सिंह, विंकल समेत आधा दर्जन लोग घायल हो गए थे।