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Meerut News: प्रदूषण को लेकर ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मेरठ
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Meerut News: बागपत रोड स्थित गांव पांचली खुर्द के ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और डीएम को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने औद्योगिक इकाइयों से होने वाले प्रदूषण और स्वास्थ्य पर प्रभाव को लेकर चिंता जताई। ग्रामीणों ने दोषी फैक्ट्री मालिकों के खिलाफ कार्रवाई और प्रदूषण की जांच की मांग की।

Meerut News: प्रदूषण को लेकर ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया

Meerut News: बागपत रोड स्थित गांव पांचली खुर्द एवं आसपास के ग्रामीणों ने सोमवार को कलेक्ट्रेट पर विरोध प्रदर्शन कर डीएम डॉ. वीके सिंह को ज्ञापन सौंपा। क्षेत्र में संचालित विभिन्न औद्योगिक इकाइयों से फैल रहे वायु, जल एवं ध्वनि प्रदूषण को लेकर गंभीर चिंता जताई। जयराज चपराना के नेतृत्व में ग्रामीणों ने पर्यावरणीय मानकों की निष्पक्ष जांच कराते हुए दोषी पाए जाने पर फैक्ट्री मालिकों के खिलाफ कठोर कार्रवाई एवं आवश्यकता होने पर औद्योगिक इकाई का संचालन बंद कराने की मांग की। पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष एनएएस कॉलेज जयराज चपराना, संतरपाल, धर्मेंद्र चपराना, जितेन्द्र कुमार, प्रमोद राना, गौरव शर्मा, अवनीश कुमार ने डीएम को ज्ञापन देकर बताया कि धुएं और दूषित जल से आसपास के गांवों एवं कॉलोनियों के लोगों के स्वास्थ्य, खेती और पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।

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ध्वनि प्रदूषण तथा औद्योगिक इकाई में आने-जाने वाले भारी वाहनों के कारण बागपत रोड पर लगने वाले जाम और सड़क दुर्घटनाओं का मुद्दा भी उठाया गया। कहा कि समयबद्ध कार्रवाई नहीं होने पर क्षेत्रवासी लोकतांत्रिक एवं शांतिपूर्ण आंदोलन जारी रखने के लिए बाध्य होंगे।

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