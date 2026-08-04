Meerut News: प्रदूषण को लेकर ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया
Meerut News: बागपत रोड स्थित गांव पांचली खुर्द के ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और डीएम को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने औद्योगिक इकाइयों से होने वाले प्रदूषण और स्वास्थ्य पर प्रभाव को लेकर चिंता जताई। ग्रामीणों ने दोषी फैक्ट्री मालिकों के खिलाफ कार्रवाई और प्रदूषण की जांच की मांग की।
Meerut News: बागपत रोड स्थित गांव पांचली खुर्द एवं आसपास के ग्रामीणों ने सोमवार को कलेक्ट्रेट पर विरोध प्रदर्शन कर डीएम डॉ. वीके सिंह को ज्ञापन सौंपा। क्षेत्र में संचालित विभिन्न औद्योगिक इकाइयों से फैल रहे वायु, जल एवं ध्वनि प्रदूषण को लेकर गंभीर चिंता जताई। जयराज चपराना के नेतृत्व में ग्रामीणों ने पर्यावरणीय मानकों की निष्पक्ष जांच कराते हुए दोषी पाए जाने पर फैक्ट्री मालिकों के खिलाफ कठोर कार्रवाई एवं आवश्यकता होने पर औद्योगिक इकाई का संचालन बंद कराने की मांग की। पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष एनएएस कॉलेज जयराज चपराना, संतरपाल, धर्मेंद्र चपराना, जितेन्द्र कुमार, प्रमोद राना, गौरव शर्मा, अवनीश कुमार ने डीएम को ज्ञापन देकर बताया कि धुएं और दूषित जल से आसपास के गांवों एवं कॉलोनियों के लोगों के स्वास्थ्य, खेती और पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।
ध्वनि प्रदूषण तथा औद्योगिक इकाई में आने-जाने वाले भारी वाहनों के कारण बागपत रोड पर लगने वाले जाम और सड़क दुर्घटनाओं का मुद्दा भी उठाया गया। कहा कि समयबद्ध कार्रवाई नहीं होने पर क्षेत्रवासी लोकतांत्रिक एवं शांतिपूर्ण आंदोलन जारी रखने के लिए बाध्य होंगे।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।