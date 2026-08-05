Meerut News: चकबंदी के विरोध में दबथुवा में पंचायत, अधिकारियों की गांव में नोएंट्री, किया ऐलान
Meerut News: दबथुवा गांव में चकबंदी प्रक्रिया के विरोध में ग्रामीणों ने पंचायत की। उन्होंने चकबंदी को रोकने की मांग की और चेतावनी दी कि अधिकारियों का विरोध करेंगे। ग्रामीणों का कहना है कि उनकी पहले से अधिग्रहीत जमीन पर नया नुकसान होगा। ग्राम प्रधान ने सहमति पत्र सौंपा और उच्चाधिकारियों से मिलकर प्रक्रिया को रोकने की रणनीति तय की।
Meerut News: दबथुवा गांव में चल रही चकबंदी प्रक्रिया के विरोध में बुधवार को ग्राम पंचायत भवन के पास ग्रामीणों की पंचायत हुई। जिसमें ग्रामीणों ने एक सुर में चकबंदी का विरोध करते हुए इसे रुकवाने की मांग की। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि चकबंदी अधिकारी गांव में आए तो उनका विरोध किया जाएगा। जबरन चकबंदी कराने का प्रयास होने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी गई। ग्रामीणों ने बताया कि पहले ही रडार के नाम पर गांव की 5200 बीघा जमीन अधिग्रहित की जा चुकी है। अब चकबंदी के नाम पर किसानों को दोबारा नुकसान होने की आशंका है। ग्रामीणों ने कहा कि दबथुवा की जमीन की कीमत काफी अधिक है।
चकबंदी के दौरान रास्ते और नालियां बनाने के लिए किसानों की जमीन लिए जाने से उन्हें आर्थिक नुकसान होगा। ग्रामीणों का कहना है कि गांव में चकबंदी की कोई आवश्यकता नहीं है। पंचायत में ग्राम प्रधान मलूक की ओर से चकबंदी प्रक्रिया के संबंध में दी गई सहमति को लेकर भी ग्रामीणों ने नाराजगी जताई। पंचायत में विरोध बढ़ता देख ग्राम प्रधान ने चकबंदी प्रक्रिया रुकवाने के लिए अपना सहमति पत्र ग्रामीणों को सौंप दिया। ग्रामीणों ने निर्णय लिया कि ग्राम प्रधान के सहमति पत्र के साथ जल्द ही उच्चाधिकारियों से मुलाकात कर चकबंदी प्रक्रिया रुकवाने की मांग की जाएगी। इसके बाद भी सुनवाई नहीं हुई तो ग्रामीण आंदोलन करेंगे। पंचायत की अध्यक्षता वीरवीर सिंह ने की और संचालन अरुण मास्टर ने किया। इस दौरान कंवरपाल, चांदवीर, रामफल, नरेंद्र, प्रेमचंद्र, मलूक प्रधान, वेदप्रकाश, हरवीर बाबा, मेहकार, प्रवेश फौजी, सचिन, ओमबीर प्रधान, प्रवीण चेयरमैन, अनिल मास्टर आदि मौजूद रहे।
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